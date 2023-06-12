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【國泰293】國泰航空：7月起改善機艙服務員飛行時數薪金、每月總收入提高3%至8%　新入職平均總月入2萬元

股市 16:52 2023/06/12

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【國泰293】國泰航空：7月起改善機艙服務員飛行時數薪金、每月總收入提高3%至8%　新入職平均總月入2萬元

國泰航空 （00293） 宣布，將於7月份起，進一步改善飛行時數薪金，機艙服務員於月內完成基本值勤飛行安排後，每月總收入將因而提高3%至8%。國泰航空指，以新入職的機艙服務員為例，完成每月70飛行小時基本值勤安排的總月入約為17,000元。隨航班數量及飛行時數於未來數月陸續增加，新入職機艙服務員的平均總月入將為港幣20,000元。這即意味升幅約17.6%。

國泰航空今年初已上調底薪及飛行時數薪金3.3%

國泰航空機艙服務員的每月總收入由底薪、飛行時數薪金及外站逗留津貼組成。國泰航空在今年初已上調底薪及飛行時數薪金3.3%，並在2月份新增外站即日往返津貼。

國泰航空表示，公司不斷檢視員工薪酬待遇，確保所有同事均獲得適當報酬之同時，亦能維持整體業務的競爭力及持續發展。公司機艙服務總經理余致宏表示，機艙服務員為顧客提供卓越服務是實現願景的關鍵。公司正不遺餘力重建國泰及香港國際航空樞紐，定會繼續聆聽機艙服務員同事的意見，不時檢討薪酬待遇，確保公司具備市場競爭力，以獎勵和保留優秀人才，吸引新人加盟，亦助同事發展更具滿足感的事業。

此前年初，國泰航空工會因不滿資方的編更安排、縮減外站休息時間等，多次向公司表達意見，希望公司正視並回應員工訴求。

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編輯：姚卓然

港股 職位招聘 裁員 港元 香港 機艙服務員 國泰航空 國泰航空（00293） 薪酬待遇
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