印度麥當勞廣告含調情場面 被批物化女性 助長職場性騷擾

印度麥當勞上周初釋出一段廣告，宣傳近期當地近日推出的素食漢堡McVeggie。廣告講述一名男子在櫃檯落單時，對協助的女收銀員眼神調情。廣告其後引來大量批評，指摘印度麥當勞物化女性及助長職場性騷擾。

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相關廣告已於本月5日釋出，影片開始，女店員協助男子點餐後，男子明顯對女店員有興趣，兩人互相對望微笑。男子坐在座位上用餐時，亦不時和女店員對望。

男子再次光顧餐廳時，女店員所在的櫃檯已排起長龍，而他身處隊尾。另一名男店員招呼男子到另一新開的櫃檯點餐，但被男子拒絕。當男子到達櫃檯前時，兩位主角相視而笑。廣告最後展示McVeggie相片，並指套餐僅需179印度盧比（約17港元）。

印度麥當勞在廣告中指，有時候最好的愛情故事始於最微笑的事情，一個眼神、一個微笑及一餐飯。印度麥當勞更在廣告標語中寫「約會有點...... Rs（印度盧比簡寫）179」。結果廣告其後引來大量批評。

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有網民在社交平台Twitter上表示，廣告令人感覺難以描述的嘔心及令人髮指（outrageous and disgusting beyond words），指摘麥當勞透過建議顧客與店員調情約會，物化旗下女性員工牟利。亦有網民諷刺指，顯然年輕女性員工是印度麥當勞公司提供的產品之一。

另外亦有網民指，廣告或加劇女性員工在職場面對的騷擾情況。有網民直言，印度是一個將臨時僱員視為可剝削對象的社會，自己曾見過男性搭空姐，相關廣告只會肯定上述行為。

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責任編輯：李俊儀