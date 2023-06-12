貨幣政策委員會稱為控制通脹 英倫銀行或要多次提高利率

英國貨幣政策委員會成員Jonathan Haskel 周一（12日）表示，英格蘭銀行可能需要不止一次從目前4.5%的水平上提高利率，以控制通貨膨脹。

Haskel 認為必須繼續靠攏通脹勢頭的風險，因此不能排除進一步加息的可能性。他又指：「盡管我們目前的情況很困難，但嵌入式通脹會更糟糕。」

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

據《路透社》調查，英國央行或將在下周把主要貸款利率提高到4.75%，金融市場認為到今年年底利率將高達5.5%，因為央行試圖解決通脹問題。

5月25日，Haskel 在華盛頓的一次演講中發表了類似的言論，稱需要對通貨膨脹進行反擊，而此前官方數據顯示4月份消費者價格通脹率的下降幅度低於預期。周一他又說：「我們正在密切監測通貨膨脹勢頭和持久性的指標。」

【電動車市場】Tesla一統江湖 成為北美充電樁標準【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：張瑋婷