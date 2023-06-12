  • 32°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貨幣政策委員會稱為控制通脹 英倫銀行或要多次提高利率

環球政經 12:00 2023/06/12

分享：

分享：

英國貨幣政策委員會成員Jonathan Haskel 周一（12日）表示，英格蘭銀行可能需要不止一次從目前4.5%的水平上提高利率，以控制通貨膨脹。

Haskel 認為必須繼續靠攏通脹勢頭的風險，因此不能排除進一步加息的可能性。他又指：「盡管我們目前的情況很困難，但嵌入式通脹會更糟糕。」

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

據《路透社》調查，英國央行或將在下周把主要貸款利率提高到4.75%，金融市場認為到今年年底利率將高達5.5%，因為央行試圖解決通脹問題。

5月25日，Haskel 在華盛頓的一次演講中發表了類似的言論，稱需要對通貨膨脹進行反擊，而此前官方數據顯示4月份消費者價格通脹率的下降幅度低於預期。周一他又說：「我們正在密切監測通貨膨脹勢頭和持久性的指標。」

【電動車市場】Tesla一統江湖 成為北美充電樁標準【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：張瑋婷

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

豐田新CEO上場 成立新電動車部門 2026年電動車銷量目標150萬輛
2023/04/07
豐田新CEO上場 成立新電動車部門 2026年電動車銷量目標150萬輛
【電動車福音】Cornerstone GO 電動車充電站於領展 33 個停車場陸續啟用 全港首個「綠色運輸 先導計劃」
2023/05/31
【電動車福音】Cornerstone GO 電動車充電站於領展 33 個停車場陸續啟用 全港首個「綠色運輸 先導計劃」

你可能感興趣

豐田新CEO上場 成立新電動車部門 2026年電動車銷量目標150萬輛
17:35 2023/04/07
豐田新CEO上場 成立新電動車部門 2026年電動車銷量目標150萬輛
【電動車福音】Cornerstone GO 電動車充電站於領展 33 個停車場陸續啟用 全港首個「綠色運輸 先導計劃」
16:48 2023/05/31
【電動車福音】Cornerstone GO 電動車充電站於領展 33 個停車場陸續啟用 全港首個「綠色運輸 先導計劃」

知多啲

【新能源產業】英國為推廣電動車 將在英格蘭設逾1000支充電樁 斥資4.5億元英鎊
【新能源產業】英國為推廣電動車 將在英格蘭設逾1000支充電樁 斥資4.5億元英鎊
AG Acquisition 財務自由 英格蘭 經濟 貨幣政策 電動車 路透社 Tesla 編輯

上一篇文章

Apple和Amazon被告合謀人為抬高商品價格 裁決正式進入證據收集和其他審前程序

下一篇文章

石油巨頭雪佛龍開發阿根廷天然氣田 將投資超過5億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】術數論時事 黃鴨重臨世運變
【宏觀術數@iM網欄】術數論時事 黃鴨重臨世運變
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【中國AI】智商超越ChatGPT 3.5 百度文心一言國內排名第一
【中國AI】智商超越ChatGPT 3.5 百度文心一言國內排名第一
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【橡皮鴨二重暢】五千隻橡皮鴨現身昂坪市集 6月13號起可以去打卡
【橡皮鴨二重暢】五千隻橡皮鴨現身昂坪市集 6月13號起可以去打卡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款