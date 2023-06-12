【大市看法】耀才：權重股欠炒作概念阻反彈　料下半年恒指見22000點

港股上半年先升後回，年內跌幅接近2%，耀才證券研究部總監植耀輝表示，隨著息口去向明朗化，加上續憧憬內地會推出刺激經濟措施，以及推落後的情況下，恒指下半年表現有望改善，大市有力挑戰22000點關，續看好消費股、資源股及電氣設備股。

料港股反彈力度有限

植耀輝指，下半年目標暫看21500至22000點，未及上半年高位22700點，主要因為在權重股缺乏炒作概念之前題下，恒指反彈力度亦相當有限。板塊方面則續看好消費股、資源股及電氣設備股，另外美國上市之人工智能（AI）概念股亦值得留意。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，影響港股走勢及成交的主因歸咎於人民幣持續弱勢，導致北水流入港股受阻，甚至出現大幅流出的現象，令市場上充斥「降準」及「挽救樓市」的消息。因此期望國內救市傳聞並非「只聞樓梯響」，才有望令人民幣弱勢轉穏，令北水力度改善，港股才會出現真正動力。

預期納指及日本下半年繼續走強

與耀才兩名專家一齊出席《2023環球投資高峰會》的芝商所客席講師譚家康表示，由於全球製造業收縮，儘管OPEC+多次減產但對石油價格正面影響有限，油價向下勢頭應該持續；處於膠著的俄烏戰線，未來是否繼續僵持還是有望完結，將是油價波動的催化劑。

該行客席講師盧楚仁分析，今年環球股票指數中，納指和日經指數跑贏大市，分別上升31%和25%。因預期下半年美國息口見頂，再加上ChatGPT人工智能大熱，令到相關晶片股飆升，有望帶動納指下半年繼續跑贏大市。日本受惠經濟表現理想，加上日本央行續實施寬鬆貨幣政策，料指數有望挑戰歷史高位。

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編輯：葉志偉