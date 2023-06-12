【Vision Pro】傳蘋果拍攝3D怪獸劇集　專用Vision Pro觀看影片

▲ 蘋果正製作一部名為《Monarch: Legacy of Monsters》的新劇，該劇與哥斯拉及神秘組織「Monarch」相關。（法新社）

蘋果（Apple）在開發者大會WWDC上，發布了首款空間運算裝置「Vision Pro」，能讓用戶在虛擬屏幕上觀看2D和3D影片內容。有消息指，蘋果將專門為Vision Pro拍攝3D怪獸劇集，讓觀眾身臨其境觀看「哥斯拉」（Godzilla）。

【WWDC 2023】Apple首款MR混合實境眼鏡「Vision Pro」 睇到眼神 定價27424元明年發售

據外媒《Appleinsider》報道，蘋果正製作一部名為《Monarch: Legacy of Monsters》的新劇，該劇與哥斯拉及神秘組織「Monarch」相關，且會將它打造成首個採用Vision Pro觀賞的3D節目。

【iPhone新功能】蘋果推新開發框架 將iPhone變成寵物追蹤相機？

由於Vision Pro具有空間音頻和空間影像功能，能提供更加沉浸式的觀賞體驗，故此蘋果打算利用「空間影像」（Spatial Video）格式拍攝該劇，並配合Vision Pro進行3D立體影像的傳輸和播放。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：