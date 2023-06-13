【創智銓薈@iM網欄】香港創科進軍東盟市場：首選越南

港府近年致力推動本地工商界與海外聯通，以響應國家的「一帶一路」，加上東盟地區經濟正快速發展，當地政府對創新科技亦十分支持，令愈來愈多的香港創科公司開始關注東盟市場，當中最關注的領域包括：人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈、雲計算等先進技術。

筆者早前曾到訪越南，與當地基建集團及社交軟件平台代表會面交流，了解其科技市場發展。越南的人口接近一億，擁有龐大的市場和豐富的人力資源，近年一直在學習新的經濟發展模式，並加倍重視科研發展，尤其重點培育科技人才。當地大學的科技人才質素都很高，故我認為本地初創若有志發展東南亞市場，越南絕對是首選。

然而，看中越南市場的海外企業眾多，包括韓國、美國、日本和台灣。要在這些強大競爭對手中脫穎而出，必須掌握比其他國家更優越的技術。我觀察到，越南人對私隱安全意識愈來愈重視，網絡安全和私隱保護已開始成為新一代關注的焦點。在這方面，香港創科企業如果有政府項目、公私營醫院、賭場等方面的技術經驗，並有能力做好數據儲存和保護，將能在當地贏得更多的信任。

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舉例來說，筆者曾參與開發的「居安抗疫」App，能監測某人的所在位置但系統後台不會獲得該人的個人身份信息，只會透過編號及網絡信號去確定其人是否離開所在範圍。像這類大數據、機器學習和人工智能方面的應用，若能做到保障用戶的個人私隱，就會比起競爭對手有較大的優勢，將會更易被越南的企業集團所採用。

此外，越南市場對整合智能系統的需求也日益增長。當地最大的人工智能研究機構之一VinAI Research，由越南最大民營企業Vingroup集團成立，正積極從事語音識別、自然語言處理、計算機視覺等領域的研究和開發工作。而當地許多企業也在大力發展5G技術、人工智能、大數據和區塊鏈等應用項目。市場正需要具備AI基礎設施的系統平台，以結合各項技術，實現高效率運作的智能化。這正與我們近期所開發的AI生成決策平台LIFE（Live Intelligent Futuristic Enterprise）不謀而合。

這次行程，實地體驗到越南對創新科技的需求正不斷擴大，亦已有不少越南公司到訪香港創科公司，兩地的交流，亦為本港的創科企業提供了廣闊的市場及許多的可能性。我們團隊亦將於本年度展開了與越南微訊 Zalo 合作方案，同時把香港智慧安全工地方案移稙越南，銳意於胡志明市和河內的合作夥伴結合，把方案擴至周邊國家，如柬甫寨。本土創科業界也當抓緊這些機會，加強開發東盟市場，深信其發展空間將會無限大。

作者簡介： 陳智銓（Arthur），思路富邦集團（SagaDigits）創辦人 暨 思路富邦集團成員—隨賞科技有限公司（Compathnion）行政總裁 思路富邦專注於大數據、室內定位、導航、及智慧追蹤項目的技術方案，設計多種線上及線下的方法，以改進全球性企業的市場推廣、物流、保安、特管及用戶體驗等表現。團隊屢獲殊榮，以香港為發展基地，銳意開拓國內及其他海外國家市場。

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