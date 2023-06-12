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英倫銀行高官警告 英國未來或繼續加息

環球經濟金融 16:49 2023/06/12

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英國央行英倫銀行的一名高層警告，即使當地通脹已有減弱趨勢，但明言現時水平仍然太高，並未排除將來繼續加息的可能。

辛偉誠望把握機遇發展AI 保英科技領先地位 【下一頁】

英倫銀行貨幣政策委員會成員之一哈斯克爾（Jonathan Haskel）周一（12日）撰文表示，英國通脹自去年10月歷史新高的11.1%，已回落至5月最新數據的8.7%。他指能源批發價格已由高位顯著回落，商業成本近來增長亦明顯減慢，有望支持經濟活動及改善就業市場，預計今年通脹可以在今年底時，跌至5%水平。

但哈斯克爾明言，英國通脹水平仍然遠高於貨幣政策委員會的目標2%，因此英倫銀行需要繼續打擊通脹。貨幣政策委員會將持續監察通脹勢頭及狀況，不會排除再加息的可能。

辛偉誠拜登簽《大西洋宣言》惟未達成全面貿易協議 【下一頁】

哈斯克爾指出，提高利率的目標不為直接影響物價，而是確保通脹不會在英國經濟內「紮根」，降低出現近來物價急升的機會。他亦承認利率上調使借貸成本上升，同時使必需品價格顯著增加。但哈斯克爾強調，高通脹持續將對英國經濟造成更廣泛的影響，英倫銀行被迫要做出艱難決定。

英倫銀行6月22日議息時估計將會再次加息，加幅預計同是0.25厘，即英國息率將會加至4.75厘，為連續第13次加息。

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責任編輯：吳漢培

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