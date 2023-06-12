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石油巨頭雪佛龍開發阿根廷天然氣田 將投資超過5億美元

環球政經 10:00 2023/06/12

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阿根廷經濟部上周五（9日）宣布，石油巨頭雪佛龍Chevron (CVX) 將投資超過5億美元開發Trapial區塊，該地區位於阿根廷西部Neuquen省，是全球最大天然氣田之一的Vaca Muerta所在地。

根據經濟部的一份聲明，該宣佈是在經濟部長Sergio Massa和公司官員會面後宣布的。聲明補充說，新的支出計劃計劃在7月前開始。

去年，Neuquen省官員授予雪佛龍公司在該地區進行頁岩生產的特許權，該公司當時表示將在試驗階段投資約8000萬美元。

近幾個月來，在該油田運營的雪佛龍一直在提高其產量，官員們希望這能最終扭轉阿根廷長期以來的能源赤字。

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Platformer的報告沒有詳細說明這兩家公司之間的衝突會如何阻礙Twitter的信任和安全團隊。信息報》稱，至少從3月份開始，Twitter就一直試圖與Google重新談判其合同。

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Platformer稱，Twitter在其服務器上託管一些服務，並在Amazon（AMZN）和Google的雲平台上安置其他服務。

據《the Information》報導，今年3月，Amazon警告Twitter，它將扣留廣告費，因為該公司對Amazon網絡服務的雲計算服務賬單尚未支付。

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編輯：張瑋婷

 

 

 

 

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