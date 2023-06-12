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【大行報告】 瑞信削頤海國際目標價8% 憂盈利遜預期

股樓投資 16:20 2023/06/12

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瑞信發表報研究告，引述頤海國際（01579）透露，受去年同期銷售高基數效應影響，加上今年銷售動力疲弱，預期上半年第三方銷售業務銷售或按年走低。該行擔心頤海今年上半年盈利表現可能遜預期，因此削減其目標價8%至18.4元，但仍維持「中性」投資評級，以反映其上半年或全年盈利有可能不及預期。

【收息股 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

    點擊圖片放大
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頤海周一（12日）收報18元，升0.6%，但今年至今已累跌近35%。

該行認為，低端市場競爭日趨激烈，尤其是很多小型品牌推出更多低價產品，令頤海銷售面臨壓力。因此，該行將公司今年盈利預測下調4%，以反映年初至今第三方業務需求遜預期。

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記者：郭秀慧

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港股 遜於預期 目標價 銷售 頤海國際（01579） 大行報告

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