【港元定存】港元定存息短加長減成風 捨長取短可賺多25萬元利息

▲ 不少港元短存息高於長期定存。

焦點港銀長短息率比較

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其他港銀長短息率比較

工銀亞洲

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 工銀亞洲 3.9 3個月 300萬 備註：指定理財戶，網上或手機銀行開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 工銀亞洲 3.8 半年 300萬 備註：指定理財戶，網上或手機銀行開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 工銀亞洲 3.7 1年 300萬 備註：指定理財戶，網上或手機銀行開立 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月12日

集友

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 集友 3.85 3個月 100萬 備註：適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至6月14日，額滿即止 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 集友 3.70 半年 100萬 備註：適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至6月14日，額滿即止 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月12日

南商

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 南商 3.85 3個月 100萬 備註：指定理財戶及新資金，至7月12日 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 南商 3.70 半年 100萬 備註：指定理財戶及新資金，至7月12日 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 南商 3.60 1年 100萬 備註：指定理財戶及新資金，至7月12日 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月12日

花旗

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 花旗 3.72 半年 不設最低存款 備註：網上或手機銀行開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 花旗 3.64 1年 不設最低存款 備註：網上或手機銀行開立 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月12日

富融

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 富融 3.7 3個月及半年 1 備註：虛擬銀行 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 富融 3.0 1年 1 備註：虛擬銀行 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月12日

平安壹賬通

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 平安壹賬通 3.7 3個月、4個月、5個月及9個月 100 備註：適用於PAOB客戶的新舊資金，虛擬銀行 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 平安壹賬通 3.4 1年 100 備註：適用於PAOB客戶的新舊資金，虛擬銀行 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月12日

交銀香港

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 交銀香港 3.6 半年 2萬 備註：指定電子渠道開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 交銀香港 3.5 1年 2萬 備註：指定電子渠道開立 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月12日

招商永隆

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 招商永隆 3.55 半年 50萬 備註：指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 招商永隆 3.40 9個月及1年 50萬 備註：指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 招商永隆 3.00 兩年 50萬 備註：指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月12日

恒生

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 恒生 3.3 3個月及6個月 1萬 備註：指定理財戶合資格新資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 恒生 3.1 1年 1萬 備註：指定理財戶合資格新資金 註：最終條款以港銀公布為準，截至6月12日

市場觀望氣氛甚濃，聚焦本港時間周四（6月15日）凌晨聯儲局的議息結果，今天（6月12日）有1間銀行調整港元定期存款息，包括東亞 （00023） 提高3個月年息0.2厘，新息率報4.2厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，花旗分析員認為，6月加息與否的機會相當接近；但無論如何，預期加息周期或已相當接近尾聲，今年較後時間更可能出現政策轉向。

此外，高盛料聯儲局於本周四煞停加息，7月再加0.25厘，而近期港銀亦主力加半年或以下短存存息，例如東亞及建行亞洲的3個月年息齊突破4.2厘，1年息率卻維持3.6厘，出現短息高於長息的倒掛現象。

同樣，倒掛風由傳統銀行蔓延至虛擬銀行，平保 （02318） 牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB），3個月年息有3.7厘，跑贏1年息率的3.4厘。騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）3個月年息也是3.7厘，遠勝1年僅3厘的息率。

創與3個月年息4厘 兩年存息僅0.25厘

若只以入場費等附帶條款相同來比較，惟不計1個月或以下的較短存，現時約有15間業界的定存息出現倒掛。論及差距最大要數創興，該行頻頻加3個月期的年息，目前已達4厘，但兩年長息卻凍結多時在0.25厘，致令3個月短存年息較兩年年息期高出3.75厘。

創興的門檻為50萬元，倘以存款上限5000萬元計，3個月定存有4厘，全期可賺取逾49萬元利息；而兩年存息只得0.25厘，袋息25萬元，可見短存賺息較鎖死兩年多逾24.9萬元。

順帶一提，小米 （01810） 牽頭虛銀天星（AirStar Bank），為慶祝3周年而舉行大抽獎，頭獎有「米」派，送價值約7699元小米手機，其他獎品還有3.33厘升息券等。

另星展重谷1周港元定存10厘息，由即日起豐盛理財戶經銀行任何分行，完成指定合資格投資交易，例如認購結構性投資產品，單筆交易達50萬元；以門檻50萬元新資金計，賺息958.9元，至6月底。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪