【AI超市】法國超市家樂福首推購物機械人　ChatGPT生成購物清單

▲ 家樂福（Carrefour）推出一款名為「Hopla」的購物機械人。

ChatGPT及人工智能（AI）應用日漸普及。近日法國大型零售集團家樂福（Carrefour）推出一款名為「Hopla」的購物機械人，並應用ChatGPT技術為客戶提供私人定制的建議食譜，以及幫助决定購物清單，為經常因餐單而煩惱的人群節省不少時間。

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家樂福日前宣布，正式推出基於ChatGPT技術的購物機械人Hopla。機械人可透過系統分析顧客的購物記錄、預算、個人飲食習慣等，量身打造出食譜及購物清單，亦可回答顧客的問題。例如Hopla會按照顧客提供的預算，制訂5款晚餐建議並詳細列出所需的食材。

另外，Hopla也會考慮到蔬果的新鮮情況，並因應顧客所提供雪櫃內食材資料作出建議，減少出現食物浪費的問題。《Retail Detail》報道也指出，該系統是專門為食譜及購物單而設計的，拒絕回答與食物無關的問題。

家樂福行政總裁Alexandre Bompard表示，希望透過應用AI，為顧客提供更先進的購物體驗，並推動整個零售行業的發展及營運模式。事實上，該系統對該企業的營運有不少禆益，例如可為家樂福分析銷量數據、客戶信息等，從而豐富及改善產品清單。

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責任編輯：王愷楹

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