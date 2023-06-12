【蔚來 9866】 蔚來全部車型減價 取消終身免費換電服務

蔚來汽車（09866）宣布，調整全系新車的價格及首任車主用車權益。蔚來全系車型售價將減少3萬元人民幣，同時取消終身免費換電政策，新車主可選擇單次付費進行換電。蔚來股價逆市造好，最多升7%高見64.5元，最新報62.75元，仍彈4.1%，成交額1.3億元。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

蔚來汽車調整後的首任車主用車權益包括：整車6年或15萬公里質保，其中三電系統可享10年不限里程質保；6年免費車聯網；終身免費道路救援。至於已經提車的用戶，首任車主用車權益保持不變。蔚來創始人李斌表示，內部對此次調整討論了很久，並聽取了部分用戶的意見和建議。他認為，現在是最合適的發布時機，但仍有考慮不周之處，無法讓每個人都滿意。

據內媒報道，此次價格調整後，蔚來整車售價首度進入30萬元（人民幣，下同）門檻。入門級產品ET5指導售價為29.8萬元；若消費者選擇電池租賃方案，售價進一步降至22.8萬元，接近特斯拉Model 3、飛凡F7等同類型產品價格。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧