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【AI時代】ChatGPT熱潮是假象？　調查：僅19%人曾用ChatGPT

科技 18:00 2023/06/12

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摩根士丹利表示，AI聊天機械人的應用，現時尚處於非常早期的階段，它距離產生商業價值的場景還很遙遠。（法新社）

AI聊天機械人是近年的熱門話題，理應不少人都曾使用ChatGPT。但金融機構摩根士丹利的調查卻發現，只有19%受訪者曾用過ChatGPT，且使用Google Bard的比例更只有9%。

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摩根士丹利在4月向2,000人進行調查，以了解大眾使用AI的情況。結果發現，只有19%受訪者曾使用ChatGPT，且絕不大多數不使AI聊天機械人的人表示，他們在未來半年不太可能會使用該工具。

AI聊天機械人   將為企業帶來廣告收入

摩根士丹利表示，AI聊天機械人的應用，現時尚處於非常早期的階段，它距離產生商業價值的場景還很遙遠。例如，在網購、比較價格和選購商品時，使用AI聊天機械人的用戶比例現時還很低；但在將來，這些場景都可以為企業帶來廣告收入。

調查還提到，56% 受訪者表示在網購時，他們會先使用Google Search、YouTube 或Bard等Google工具。在網上查詢旅遊訊息時，受訪者則比較分散，有37%人會先使用Google Search，而有33%人會先使用Expedia 或Bookings.com一類旅遊網站。

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摩根士丹利認為，Google正通過AI生成的搜索結果和Bard，來「提供更全面和個性化的旅遊搜索服務」來保持其市場優勢。

責任編輯：陳卓賢

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