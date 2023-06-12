【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣　「扁皮鴨」今日正式回歸

巨型橡皮鴨10年後重臨香港，吸引不少人到場打卡。不過星期六（10日）展出首日，市民驚見黃鴨漏氣，以為展出日即步10年前「爆鴨」後塵，後來主辦方澄清黃鴨完好無缺。日前漏氣的「扁皮鴨」今日重新上場，孖鴨能重現維港，帶來好事成雙的好意頭！

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即睇「扁皮鴨」重新充氣圖集：

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日前孖鴨首度現身，不過下午時其中一隻橡皮鴨漏氣，惹來「爆鴨」疑雲。及後主辦方表示，進行例行檢查時，發現橡皮鴨皮因天氣炎熱氣壓上升而繃緊，因而決定即時放氣避免橡皮鴨爆開。

兩日前漏氣情況：

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巨型橡皮鴨由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）所創作，自2007年起到世界各地展出，2013年曾在港「上水」，吸引不少市民旅客到維港海濱一睹真身。今年適逢橡皮鴨訪港10周年，橡皮鴨首度偕同伴遊維港，於6月10日起開放予公眾，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。

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攝影：彭大偉