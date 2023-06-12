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【小米1810】印度向滙豐等多家銀行發通知 指小米涉嫌非法滙款6.7億美元

股樓投資 16:22 2023/06/12

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據《路透社》報道，印度中央執法局（Enforcement Directorate）一個上訴機構根據當地《外匯法》發出通知，指控小米涉嫌非法匯款555.1億印度盧比（約6.73億美元），並向滙豐控股（00005）、德銀及花旗等多家金融機構發出通知。

小米股價今日（12日）收報10.66元，下跌1.7%，成交額5.9億元。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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有關通知向小米及小米分支財務總監等職員發出，有關銀行則被指控在沒有進行盡職審查及取得必須文件下允許境外匯款。法律文件指小米被凍結資產分別在德銀、花旗及滙控賬戶內。

小米此前曾表示，這些付款都是合法的，公司將「繼續採用一切手段來維護公司聲譽和利益」。

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記者：李兆明

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