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Apple和Amazon被告合謀人為抬高商品價格 裁決正式進入證據收集和其他審前程序

環球政經 13:04 2023/06/12

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西雅圖的一名聯邦法官上周四（8日）裁定，Apple（AAPL）和Amazon（AMZN）必須在美國法院面對消費者反壟斷訴訟，指控他們合謀人為抬高在Amazon平台上銷售的iPhone和iPad的價格。

美國地區法官John Coughenour在裁決中駁回了Apple和Amazon以各種法律理由提出的駁回潛在的集體訴訟的請求。Coughenour說，相關市場的 「有效性」是這個反壟斷訴訟中的一個核心問題，是陪審團需要考慮一個因素。

11月提起的訴訟是挑戰Amazon在線價格行為的幾個私人和政府行動之一。 Coughenour的裁決意味著該案將進入證據收集和其他審前程序。

原告的律師Steve Berman稱法院的裁決是 「Apple手機和iPad消費者的重大勝利」。

原告是美國居民，他們從2019年1月開始在Amazon上購買新的iPhone和iPad。他們認為，當年生效的Apple和Amazon之間的協議限制了競爭性轉售商的數量，違反了反托拉斯條款。

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根據該訴訟，2018年，Amazon上有大約600個第三方Apple經銷商。訴訟稱，Apple公司同意，如果Amazon減少其市場上的Apple轉售商數量，就給Amazon的產品提供折扣。

Apple公司認為，它與Amazon的協議限制了授權轉售商的數量，以幫助最大限度地減少電子商務平台上銷售的假冒Apple商品。

在一份法庭文件中，Apple公司的律師稱該協議是 「常見的」，並稱是「最高法院和第九巡迴法庭通常都承認這種協議是有利於競爭的，是合法的」。

西雅圖的法官說，Apple和Amazon之間的協議的 「反作用」動機將在訴訟的後期得到解決。

Apple在第二季度錄得948億美元的銷售額，Amazon在其最近的季度財報中報告了1274億美元。訴狀要求獲得未指明的三倍賠償和其他救濟。

該案件是Steven Floyd訴Amazon.com Inc和Apple Inc，美國華盛頓西區地方法院，編號2:22-cv-01599-JCC。

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責任編輯：張瑋婷

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