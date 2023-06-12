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【HSBC滙豐】滙豐推HSBC Innovation Banking　將SVB英國納入旗下

股市 15:05 2023/06/12

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HSBC滙豐 （00005） 今年3月以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國分行（SVB英國），滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）曾揚言將SVB英國重新包裝。滙豐今宣布推出HSBC Innovation Banking，將SVB英國納入旗下，並將於美國、香港及以色列設立專責團隊，專門為不同範疇的創新企業及相關投資者提供連繫全球的銀行服務。

滙豐指，HSBC Innovation Banking UK在英國及北歐有超個650名員工，美國灣區、波士頓及紐約市亦已組成逾40人的團隊，超過20名新聘請的銀行家將常駐以色列特拉維夫，香港則有逾10名員工陸續上任，進一步增加滙豐在香港及亞太區新經濟領域的專才。

祈耀年表示，滙豐的優勢將延續及擴大，進一步為創新企業及其創辦人和投資者提供支持，未來全新的專責團隊會幫助他們在發展過程的不同階段，全力推動增長及邁向國際。

新經濟企業在推動經濟扮演領航角色

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯指，新經濟企業在推動經濟增長上扮演領航的角色，集團積極為創新企業生態圈提供更佳的支援，隨新的專責團隊在香港成立，將進一步增強滙豐的服務能力，配合已獲創投基金支持的企業所需。

滙豐近期提升多項針創新經濟企業的銀行服務，包括在香港及內地為初創和科技企業設立總額達30億美元的「滙豐新經濟信貸基金」，並推出創投債務融資，為業務處於發展初期的企業推出切合所需的專屬融資方案，讓公司選擇在融資方案架構內加入認股權證。

祈耀年曾表示1英鎊獲SVB英國是好投資

祈耀年今年3月底接受本報訪問時提到收購SVB英國一事，指滙豐所收購的是建構新經濟的企業家，這些企業家引領未來的科技、醫藥、醫學研發的發展，「用1英鎊得到了一盤14億英鎊的生意，無論你怎麽看，這都是一個好的資本投資」，且公布收購以來，項目資產質素無問題。而滙豐在收購後曾宣布調配20億英鎊（約194.2億港元）資金到SVB英國，祈耀年當時稱，這是為保持市場信心，未來無需再為SVB英國額外注入資本。

相關文章：【HSBC滙豐】祈耀年：英SVB擁3千最創新企業客　用1英鎊得到14億英鎊生意是好投資

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編輯：陳韻妍

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