▲ 【TSLA】Tesla否認上海為自動化駕駛FSD完全版的第一個試點城市

對於市傳上海將作為Tesla（美：TSLA）自動駕駛（FSD）完全版第一個開放試點的城市，Tesla中國回應指「消息不實」。

現時Tesla自動駕駛產品分3類，包括AP、EAP及FSD，其中AP為最基礎版本，EAP為增強輔助駕駛，AP免費，EAP售價為6000美元，FSD是最高級別自動駕駛產品，官網以「完全自動駕駛能力」來形容FSD。

FSD的主要功能包括導航輔助駕駛（NOA）、自動變道、自動泊車、智能召喚、交通信號識別、（基於導航路線的）城市道路自動轉向等。

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記者：宋佩恩