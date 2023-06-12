【職場思維】2023年平均人工加幅達4.1% 低過平均可以點做 ? 教你一招叫高價 !

最新公布的《2023年薪酬調查報告》顯示，網上求職招聘平台JobsDB發現，2023年平均人工加幅達4.1%，是近四年以來最高的。調查顯示，76%的受訪者獲發雙糧或花紅。相比之下，公務員的薪酬調整幅度為中、低層公務員統一加薪4.65%，首長及高層公務員加2.87%。因此，如果今年加薪幅度低於4%，則顯示您的薪酬或偏低。各位打工仔應該思考自己的價值是否被低估，以及是否應該考慮為自己爭取更合理的薪酬或者尋找新的工作機會。

不過要求老闆加人工亦是一個大學問，想在搵新工時提高叫價便要學懂以下的一招。



在要求加薪時，必須明確及合理地提出加薪幅度，同時要清楚自己的底綫。在傾談時應保留一定的彈性，不要以傲慢的態度去與上司溝通，而是要表現出誠意，讓自己有後路可退。在準備好之後，應該與上司約定一個合適的時間，並避開上司工作繁忙的日子。如果公司實行五天工作制，最好在周五約談，因為這一天通常是迎接周末的好日子，上司的心情也會比較輕鬆，此時進行傾談會更加順暢，有助於提高成功的機會。

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責任編輯：陳玉蓮