【AI音樂】Meta 開源AI生成音樂模型　藉文字、旋律創造新歌

▲ Meta表研究團隊使用了20,000小時的授權音樂來訓練該模型，當中包含10,000首高質量音樂曲目的內部數據集。（法新社）

Meta 年初成立AI團隊後，加快了AI領域的探索。繼上周宣布將於Messenger引入「AI貼圖」，Meta再發表AI生成音樂模型MusicGen，是根據Google在2017年推出的Transformer 模型而製作，能夠將文字和已有的旋律轉化成新歌。

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Meta表示，研究團隊使用了20,000小時的授權音樂來訓練該模型，當中包含10,000首高質量音樂曲目的內部數據集，並採用Meta 的EnCodec 編碼器將音頻數據分解為更小的單元進行處理。

Meta AI團隊對MusicGen進行實測，結果顯示，與Google的MusicLM及Riffusion、Mousai、Noise2Music等其他音樂模型相比，MusicGen在測試音樂與文字提示的匹配度，以及作曲的可信度等指標方面都表現更好，總體表現高於MusicLM等其他音樂模型的水平。

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此外，MusicGen還支援文字與旋律的組合輸入，例如用戶可以透過提示，要求該模型出生成「一首輕快及帶有強烈情緒的曲目」，並同時要求「將它與貝多芬的《歡樂頌》結合起來」。

責任編輯：陳卓賢

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