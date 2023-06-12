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【電動車︱小鵬9868】小鵬汽車︰G6預售72小時預訂用戶逾2.5萬人　股價升11%

股市 16:12 2023/06/12

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【電動車︱小鵬9868】小鵬汽車︰G6預售72小時預訂用戶逾2.5萬人

小鵬汽車 （09868） 官方宣布，旗下全新車型「超智駕轎跑SUV」小鵬G6在開啟預售72小時後，支付2000元人民幣的預訂用戶，已經超過2.5萬人。小鵬汽車承接上周五升勢，股價午後曾逾12%，高見38.95元，收報38.4元，升11.1%，全日成交12.8億元。

小鵬G6預售價格為22.5萬元人民幣起，新車6月29日上市，7月展開交付。台灣藝人林志穎成為小鵬G6品牌代言人，這也是林志穎上次Tesla碰撞事故後，首次出任汽車產品代言人。

另外，近日小鵬汽車申請註冊「XMARTGPT」、「XPGPT」、「XGPT」等商標，業內分析從商標名稱中可以判斷，小鵬汽車預計將AI引入自家車機的語音助理中。

【業績︱電動車】小鵬挫半成　首季經調整淨虧損擴大至22億人幣、汽車利潤率轉負　料次季汽車交付量最多跌39%

【蔚來9866】蔚來半日升4%、全部車型起售價減3萬人幣　取消終身免費換電

【蔚來9866】蔚來高開逾4%　李斌料全新ES6於7月交付萬輛

責任編輯︰梁浩碩

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港股 電動車 林志穎 小鵬汽車－W（09868）
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