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福島核電站測試排核廢水設備 政府強調未有排放時間

環球社會熱點 14:32 2023/06/12

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日本東京電力公司被指會在周一（12日）起，測試未來用以排放福島第一核電站核廢水入海的設備，估計測試維期兩周。經濟產業大臣西村康稔強調，政府未有排放時間表。

東電用福島核廢水養比目魚 稱放射性物質檢驗未超標 【下一頁】

日本媒體上周報稱，東電周一起混合海水及清水，測試排放核廢水設備。有指測試時會嘗試確認淨水是否進入稀釋裝置，並通過1公里的海底隧道入海，同時試驗是否能夠在事故時及時阻止水流。

東電消息人士透露，測試為確保設備正常運作，希望保證核廢水安全排放，並指不會在測試期間排放核廢水。據指日本政府有意在夏天開始排放核廢水，設備等相關準備工會可能在本月底前完成。

然而，亦有報道指日本政府正等待國際原子能機構（IAEA）的評估報告，加強核廢水在科學上安全的說法。據指IAEA的評估最快或在6月公布。

日本政府確認 春夏排放福島核廢水入海 【下一頁】

但西村康稔上周六（10日）訪問宮城、福島及茨城3縣時表示，政府暫時未有確切的核廢水排放時間。他亦就政府爭取在夏天前後排放核廢水，尋求當地各方人士諒解。

3縣漁民擔心，因核廢水排放入海導致當地漁業口碑受影響。西村康稔表示，解決核廢料問題上，核廢水入海是不可避免議題。

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責任編輯：吳漢培

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