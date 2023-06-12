法鄰里因土地與噪音爭執 爆槍擊釀1英女童死

法國西部布列塔尼大區（Brittany）村莊Saint-Herbot發生槍擊案，造成一名11歲的英國女童死亡。女童父母亦在事故中受傷，警方已就案件拘捕同村的涉案荷蘭男子。據報雙方因土地和噪音發生爭執，當地檢察官形容，事件為一場悲劇。

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事發於當地時間上周六（10日）晚上約10時（香港時間周日凌晨4時），當時女童Solenne Thornon及家人正在花園中燒烤。但一名男子突然出現，並向一家人連開數槍。Solenne當場身亡，其52歲的父親Adrien頭部中槍，情況危殆。

據報現年49歲的母親Rachel背部和頭部中槍，但已脫離危險。而Solenne的8歲妹妹Céleste則安全脫險，並成功到附近協助及報警。據報Solenne一家來自英國，但已在當地居住約5年，母親在當地擔任家庭傭工。

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當地檢察官Carine Halley表示，居住在同村的一名71歲荷蘭男子涉事被捕，其太太亦需接受審訊。據報當局將循謀殺未遂及謀殺未成年人的方向調查。她形容事件是一場悲劇，槍手動機尚未清楚，但指兩個家庭是鄰居，似乎已因土地問題爭執數年。

市長Marguerite Bleuzen對槍擊案感到震驚，指案件似乎和3年前土地和噪音的鄰里爭執有關。她指自己非常了解涉事家庭，村莊每年有一個慶典，該家人亦會參加。她強調射殺一個兒童是完全不可理解。

《衛報》引述當地村民報道，的確有鄰居曾投訴涉事家庭發出噪音，但指對方發出的噪音並不比其他人大聲。

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責任編輯：李俊儀