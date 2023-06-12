【銀行風波】馬斯克Twitter拒交租　間接累高盛首季商業房地產拖欠貸款劇增

▲ 【銀行風波】馬斯克Twitter拒交租 拖累高盛首季商業房地產拖欠貸款劇增

社交平台Twitter獲億萬富豪馬斯克（Elon Musl）入主後力削成本，更拖欠三藩市辦公室租金，連鎖效應下，連累美國銀行巨頭高盛首季商業房地產（Commercial Real Estate，CRE）拖欠貸款大增。有外電指，根據高盛向美國聯邦存款保險公司所提交報告，其首季CRE借款人拖欠還款的貸款價值攀升 612%，達到 8.4 億美元。

報道指，同期美國銀行業的整體CRE貸款拖欠金額僅增加30%，不過Oppenheimer 銀行業分析師Christopher Kotowski稱，鑑於高盛對CRE行業的敞口相對較小，不良貸款不會對其盈利產生重大影響。

報導指出，高盛、花旗和德銀等銀行貸款予房地產投資公司Columbia Property Trust17億美元，Columbia Property 則以紐約和舊金山七棟辦公大樓為抵押，其中兩棟為Twitter提供辦公室。

然而，Twitter自2022年11月馬斯克入主以來拒絕繳納租金，他表明不打算重新開始付款或支付過去費用，其後遭Columbia Property起訴，而Columbia Property 於2月拖欠貸款。

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編輯：李哲毅