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【瑞信危機】瑞銀完成收購瑞信、集團將獨立管理瑞銀及瑞信兩家公司　2008年來規模最大的銀行業合併

股市 16:00 2023/06/12

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【瑞信危機】瑞銀如期完成收購瑞信　成2008年以來規模最大的銀行業合併

瑞銀集團（UBS）如期完成收購瑞士信貸（Credit Suisse），這是自2008年金融危機以來規模最大的銀行業合併。瑞銀周一（12日）在當地和國際報紙上發表一封公開信，宣布收購交易已經完成，而這筆收購也結束了瑞信167年作為獨立實體的存在。

瑞銀集團聲明指，周一是瑞信在瑞士交易所最後一天交易的日子，瑞銀集團將會獨立管理瑞銀及瑞信兩家公司，瑞銀及瑞信會繼續擁有各自的附屬及分行，服務其客戶及與交易對手進行交易，而瑞銀集團董事會及執行管埋委員會將對兩家公司擁有共同責任。

第二季普通股權一級資本比率約14%

瑞銀同時委任瑞信董事會成員，包括主席Lukas Gähwiler、副主席Jeremy Anderson及Christian Gellerstad、Michelle Bereaux、Mirko Bianchi（任期至6月底）、Clare Brady、Mark Hughes、Amanda Norton及Stefan Seiler。

瑞銀集團主席Colm Kelleher指，集團成功於不足3個月內，將兩家全球系統性重要銀行合併，現時大家都屬於同一家瑞士國際公司，相信「合二為一將更強勁」。瑞銀預期，第二季普通股權一級資本比率（CET1）約14%，相信年底前會維持有關比率，而瑞信的營虧損及重組開支，料會被風險加權資產所抵銷，未來瑞銀會一併合併新集團的業績，預期8月31日會公布第二季業績。

瑞銀集團面對整合員工的難題

同時，瑞銀又與瑞士政府簽訂保障損失（loss protection）協議，瑞士政府將承擔瑞信收購過程中的其中90億瑞士法郎（約100億美元），以防止瑞信資產可能的損失，而這份公開信也結束員工心中兩個多月來的不確定性。這筆交易讓瑞銀可能獲得數百億美元的收益，並開啟一段可能涉及數千人裁員的複雜整合期。

市場估計，為合併後銀行的掌舵人，瑞銀集團行政總裁Sergio Ermotti現在面臨的問題是，如何融合兩家高度重疊的公司，以及決定放棄哪些業務。

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編輯：姚卓然

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