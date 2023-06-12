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【瑞信危機】瑞銀如期完成收購瑞信　成2008年以來規模最大的銀行業合併

股市 13:29 2023/06/12

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【瑞信危機】瑞銀如期完成收購瑞信　成2008年以來規模最大的銀行業合併

瑞銀集團（UBS）如期完成收購瑞士信貸（Credit Suisse），這是自2008年金融危機以來規模最大的銀行業合併。

瑞銀於周一（12日）在當地和國際報紙上發表一封公開信，宣布收購交易已經完成。這筆收購也結束了瑞信167年作為獨立實體的存在。

同時，瑞銀又與瑞士政府簽訂保障損失（loss protection）協議，瑞士政府將承擔瑞信收購過程中的其中90億瑞士法郎（約100億美元），以防止瑞信資產可能的損失，而這份公開信也結束員工心中兩個多月來的不確定性。這筆交易讓瑞銀可能獲得數百億美元的收益，並開啟一段可能涉及數千人裁員的複雜整合期。

作為合併後銀行的掌舵人，瑞銀集團執行長SergioErmotti現在面臨的問題是，如何融合兩家高度重疊的公司，以及決定放棄哪些業務。

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編輯：姚卓然

收購 美股 瑞銀 裁員 金融 行業 銀行
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