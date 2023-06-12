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美PGA不敵沙特雄厚資金 財政無力續訴訟 同意與LIV合併

環球社會熱點 13:45 2023/06/12

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美國職業高爾夫球協會（PGA）上周宣布，同意與由沙特阿拉伯財團支持的LIV職業高爾夫球巡迴賽合併，組成全球最大規模的高爾夫球賽事。 PGA總裁莫納漢（Jo Monahan）據報曾私下向員工表示的，協會無力負擔和LIV長期打官司。

美斯轉會帶動北美足球票價急增  首戰傳升逾10倍 【下一頁】

PGA和LIV合併消息震驚眾人，莫納漢據報上周四（8日）召集員工解釋指，沙特資金勢力雄厚，協會無能力負擔和LIV長期打官司，只能同意與競爭對手合併賽事。莫納漢透露，協會與LIV的官司已花費近5,000萬美元（約3.9億港元），而且相信未來需要繼續斥巨資投入訴訟。

莫納漢亦表示，協會同時亦動用1億美元（約7.8億港元）儲備，應付日程開支。他指相關模式不能持續，坦言無法和擁有無限資金的外國政府競爭，此前一直在等候最有利位置，現在是時候達成交易。

歌手歐國盃唱英國國歌甩轆 球迷：難聽到犯法 【下一頁】

沙特一直就對待女性的方式備受外界批評，莫納漢亦被問及如何向其女兒解釋是次交易。他沉默良久後回應指，協會當刻身處的環境令他必須考慮所有球員，為所有人著想，明白民眾憂慮人權問題，自己亦曾作出考慮。

PGA發言人發表聲明指，若將協議定性為受訴訟費和儲備金影響而敲定，則會過於簡單化。發言人指隨世界男子職業高爾夫斷裂格局的結束，美國職業高爾夫巡迴賽將擁有前所未有的資產，合併令職業高爾夫球和其他職業運動相比，更加具競爭力。

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責任編輯：李俊儀

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