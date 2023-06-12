德國逾3成年輕男性認為 對女性施暴屬合理

德國最新調查發現，3分1服訪年輕男性認為，在爭執時向女性動力武力屬於「合理」行為。提倡性別平等的組織人士直言，結果令人感到十分震驚。

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調查由德國兒童慈善組織「Plan International Germany」發起，線上分別向1,000名德國18至35歲男性及女性查詢他們對性別議題的態度。

當中33%受訪男性表示，認為在爭吵「間中」向女性動手的暴力為可接受行為。34%受訪男性承認，過往曾暴力對待女性，並稱動手目的為希望令對方產生敬畏。提倡性別平等的組織Federal Forum Men成員Karsten Kassner直指結果令人震驚，明言情況需要急速改變。

據德國聯邦警方數據，2021年當地有超過11.5萬名女性曾被伴侶暴力對待。同年，301名女子慘遭現任或前任伴侶殺害。

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同時，52%受訪男性認為，他們在關係中的角色為提供者，伴侶應該負擔家庭事務。另有48%受訪者表明，不喜歡在公眾場合見到有同性戀傾向行為，並為此感到不安。

Plan International Germany發言人Alexandra Tschacher指出，傳統兩性角色觀念仍深植德國民眾腦海。

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責任編輯：吳漢培