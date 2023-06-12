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【家族辦公室】陳茂波：部分家族辦公室正籌劃落戶香港

Hot Talk 12:57 2023/06/12

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【家族辦公室】陳茂波：部分家族辦公室正籌劃來港設辦公室（陳永康攝）

本港財政司司長陳茂波出席家族辦公室專業服務網絡指出，繼財庫局3月舉行「裕澤香江」高峰論壇後，吸引逾200個家族辦公室持有人及經理人參與，目前已有部分家族辦公室正籌劃來港設辦公室，細節正相討當中。而港府去年訂下2025年最少200間家族辦公室落戶香港目標。

陳茂波亦指，公私營機構均著力發展家族辦公室項目，香港具許多專業服務界別人士，如會計師、律師、信託基金及會計師、完善基建及稅務系統。加上，港府的投資推廣署為家族辦公室而設的專責團隊FamilyOfficeHK，團隊亦包涵金管局及證監會支援。

另外，就配套方面，陳茂波強調香港的教育、飲食及多元化文化設施等各方面值得推廣，例如逾50間國際學校來自不同司法地區；免酒稅及逾200間米芝蓮餐廳；以及藝術博物館。

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記者：宋佩恩

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家族辦公室 香港金融管理局 國際學校 陳茂波 信託基金
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