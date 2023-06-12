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【醫療股】維亞生物全日插一成　發行4.7億港元換股債　為CRO業務引投資籌10.6億人幣、簽對賭協議2026年底前分拆上市

股市 16:09 2023/06/12

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【醫療股】維亞生物發行4.7億港元換股債　為CRO業務引投資者籌10.6億人幣、簽對賭協議2026年底前完成分拆

維亞生物 （01873） 開市早段曾插16.8%，全日跌幅收窄至13.2%，報1.65港元。維亞生物周日宣布三大動作，包括1）發行本金4.7億港元可轉換債券；2）減持藥物發現服務（即Contract Research Organization，合同研究組織業務）的24.21%股權，集資10.58億元（人民幣，下同）；3）計劃向附屬公司浙江朗華主席班艷及首席財務官熊偉配股585萬股，集資1170萬元。

維亞生物最新本金4.7億港元可轉換債的每股轉換價為2.0港元，涉約2.35億股，相當現有已發行股本約12.14%，債券認購所得款項淨額約4.43億港元將悉數用於實施企業內部重組。認購方包括內地醫療投資公司弘暉基金及淡馬錫旗下投資公司。

為CRO業務引入投資 贖回2025年到期換股債

維亞生物就旗下負責藥物發現服務（CRO業務）的「維亞上海」訂立股權轉讓及增資協議，內地醫療投資公司弘暉基金、青島弘熠、以及淡馬錫旗下投資公司將向「維亞上海」增資5.48億元，再斥5.14億元向維亞生物收購「維亞上海」註冊資本7736.70萬美元。交易後，維亞生物的「維亞上海」的權益將由100%攤薄至約75.79%。

維亞生物在2020年12月發行2.8億美元的可轉換債券，換股行使價為11.637港元，而債券持有人可選擇於2023年12月30日日贖回全部或部分該等持有人所持債券，價格為本金額的103.08%連同應計未付利息。

「維亞上海」簽對賭協議 2026年底前上市

維亞生物稱，出售「維亞上海」所得資金會用於贖回2025年12月到期的可轉換債券，令集團在不佔用內部資源的情況下清償未償負債，從而改善其資本結構，降低財務風險，增強日後融資能力，並為集團的營運與發展提供流動資金支持，以滿足業務增長的需求。

一眾投資者與維亞生物簽下對賭協議，若維亞上海若未能於2026年底前完成IPO、或者維亞上海未能於2026年底前被其他公司收購，且收購價格不低於股權投資整體投後估值的1.5倍等，有權要求維亞生物回購股份。

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記者：李哲毅

港股 維亞生物（01873）
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