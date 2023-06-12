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【本地保險】保誠設澳門分行提供壽險產品　管理層：發展代理模式、尋銀行合作伙伴

股市 12:41 2023/06/12

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【本地保險】保誠設澳門分行提供壽險產品　管理層：發展代理模式、尋銀行合作伙伴

保誠保險 （02378） 轄下澳門分行今正式開幕。保誠保險香港行政總裁林智剛表示，冀將香港的保險服務帶予澳門，該公司在澳門會用代理主導模式發展，亦會發展數碼平台，公司也將積極檢視有否銀行合作伙伴。

保誠保險（澳門分行）總經理馬竹豪表示，近年澳門及大灣區內的私營醫療服務需求殷切，隨著澳門政府積極發展「大健康產業」及「現代金融業」，為該公司進駐澳門市場創造了極有利的營運環境及發展空間。

保誠指，理財顧問團隊將配以數碼科技，為澳門市場提供具多元貨幣選項的人壽及健康保障產品，以滿足客戶在儲蓄、健康及保障方面需求。

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記者：胡學能

 

港股 市場拓展 保誠保險 保險公司 澳門 大灣區 儲蓄 金融 銀行
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