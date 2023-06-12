▲ 【本地保險】保誠設澳門分行提供壽險產品 管理層：發展代理模式、尋銀行合作伙伴

保誠保險 （02378） 轄下澳門分行今正式開幕。保誠保險香港行政總裁林智剛表示，冀將香港的保險服務帶予澳門，該公司在澳門會用代理主導模式發展，亦會發展數碼平台，公司也將積極檢視有否銀行合作伙伴。

保誠保險（澳門分行）總經理馬竹豪表示，近年澳門及大灣區內的私營醫療服務需求殷切，隨著澳門政府積極發展「大健康產業」及「現代金融業」，為該公司進駐澳門市場創造了極有利的營運環境及發展空間。

保誠指，理財顧問團隊將配以數碼科技，為澳門市場提供具多元貨幣選項的人壽及健康保障產品，以滿足客戶在儲蓄、健康及保障方面需求。

▼ 點擊圖片放大 +2

相關文章：

【鑽石山斬人案】林作帖文「抽水」遭保誠解約 林作保險團隊成員割席

【危疾保障】保誠調查：逾7成受訪市民憂自己將患危疾 平均個人危疾保障缺口達到呢個金額

【本地保險】宏利香港及澳門首季年度化保費等值銷售額增26% 目標年底前再擴大代理人團隊

記者：胡學能