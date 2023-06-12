【本地保險】保誠設澳門分行　管理層：冀未來5年有500名活躍且具業績的代理

保誠保險 （02378） 轄下澳門分行今正式開幕。保誠保險香港行政總裁林智剛表示，冀將香港的保險服務帶予澳門，該公司在澳門會用代理主導模式發展，亦會發展數碼平台，公司也將積極檢視有否銀行合作伙伴。

林智剛指，澳門既有本地人需要保險，內地人亦在此有需求，隨着大灣區不斷發展，很多新城市出現，人員流動情況會有變化，「所以最好（公司）在不同地方都有據點，在必要時候，客戶在港澳之間選擇投保時，公司（港澳）兩邊都做到業務」。

管理層：冀達多渠道分銷模式 尋銀保夥伴

保誠保險（澳門分行）總經理馬竹豪表示，集團一直認為澳門是重要市場，澳門壽險滲透率偏低，約為香港的三分一，但當地有大批中產階層，對保險理財及投資安排等方面具有較大需求，公司2年前已正式申請在澳門營運，受疫情影響，申請過程受到拖慢，到今年初才獲批准在澳門設分行。

馬竹豪指，澳門分行開始時會以代理為主，長遠期望能多元化發展，最終達到多渠道的分銷模式，包括銀保及經紀人，但上述兩項業務需時物色合適的合作夥伴，在產品方面亦會引進各式產品，以滿足澳門市民的期望及需要。

他續透露，澳門分行已開展招聘，該分行現約有10名保險代理、9名職員，未來5年該分行能有500名活躍而且有業務成績的代理。該分行會借鑑公司在香港市場成功經驗、從該市場借入同事來澳門發展營業團隊。

銷售產品料以香港產品為基礎 微調以符合監管

馬竹豪又提到，初期在澳門銷售的產品將會以香港的產品為基礎，加以微調以符合澳門監管要求，內地客可選擇在澳門分行買保險，但強調澳門市民是該分行主要服務目標。

保誠指，理財顧問團隊將配以數碼科技，為澳門市場提供具多元貨幣選項的人壽及健康保障產品，以滿足客戶在儲蓄、健康及保障方面需求。

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記者：胡學能