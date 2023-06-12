【小米1810】印度涉嫌小米非法匯款予外國實體　向花旗、匯豐等銀行發出正式通知　小米半日跌3%

▲ 【小米1810】印度涉嫌小米非法匯款予外國實體 向花旗、匯豐等銀行發出正式通知

印度負責打擊金融犯罪的機構上周五（9日）已經向小米 （01810） 、德銀、匯豐銀行和花旗發出通知，涉嫌小米非法匯款予外國實體。

小米半日跌2.5%，報10.56元，成交1.82億元。

路透報道，印度中央執法局（Enforcement Directorate）一個上訴機構根據當地《外匯法》發出通知，指控小米涉嫌非法匯款555.1億印度盧比（約6.73億美元）。而自去年以來，這些資金一直被該機構凍結。

印度指，小米利用誤導性訊息、以支付專利權使用費為由，非法向國外轉移資金。聲明中所指，這通知已發給小米及其印度部門首席財務官等官員。而這些銀行之所以收到通知，是因為據稱它們在沒有進行盡職調查和獲取必要文件的情況下，允許被稱為專利權使用費向外國匯款。



小米此前曾表示，這些付款都是合法的，公司將「繼續採用一切手段來維護公司聲譽和利益」。

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編輯：姚卓然