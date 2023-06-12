【美股期貨】道期暫無升跌、納指期貨升0.2%　本周聚焦CPI及議息結果（不斷更新）

美股期貨周一於亞洲時段個別發展，其中道指期貨暫無升跌，納指期貨升24點或0.2%，報14760點。美國今日未有重要數據公布，至於本周焦點，將落於明日公布的5月CPI及核心CPI，以及儲局將於本港時間周四（15日）凌晨公布議息結果。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】本周聚焦聯儲局議息結果 美國5月CPI成關鍵（附數據表）

即市走勢︰

【12：12】道指期貨暫無升跌，報34202點，標指期貨升4點，報4352點，納指期貨升24點或0.2%，報14760點。

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【07：30】​​​​​​美股上周五反覆造好，標指一度突破4300點，為自2022年8月以來首次。道指最多升141點，迫近34000關，收升43點，報33876點；標指升4點，報4298點， 即市最多曾升28點至高見4322點；納指升20點，報13259點， 升幅0.2%。

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責任編輯︰梁浩碩