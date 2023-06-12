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【美股期貨】道期暫無升跌、納指期貨升0.2%　本周聚焦CPI及議息結果（不斷更新）

股市 12:31 2023/06/12

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美股期貨周一於亞洲時段個別發展，其中道指期貨暫無升跌，納指期貨升24點或0.2%，報14760點。美國今日未有重要數據公布，至於本周焦點，將落於明日公布的5月CPI及核心CPI，以及儲局將於本港時間周四（15日）凌晨公布議息結果。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】本周聚焦聯儲局議息結果　美國5月CPI成關鍵（附數據表）

即市走勢︰

【12：12】道指期貨暫無升跌，報34202點，標指期貨升4點，報4352點，納指期貨升24點或0.2%，報14760點。

【08：23】【國際油價】高盛下調布油預測至86美元　半年內第三次下調

【07：30】【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空

【07：30】​​​​​​美股上周五反覆造好，標指一度突破4300點，為自2022年8月以來首次。道指最多升141點，迫近34000關，收升43點，報33876點；標指升4點，報4298點， 即市最多曾升28點至高見4322點；納指升20點，報13259點， 升幅0.2%。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】Tesla 11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 ADR 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 議息 納斯達克綜合指數 CPI
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