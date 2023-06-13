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【美股期貨】美CPI公布前　道指期貨升32點、納指期貨升0.4%（不斷更新）

股市 12:21 2023/06/13

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美股動態不斷更新

美CPI數據公布前，美股期貨周二於亞洲時段續向好，其中道指期貨升32點，納指期貨升61點或0.4%。美國今日將會公布5月CPI及核心CPI、5月NFIB小型企業信心指數。另外，德國將會公布6月ZEW經濟景氣指數。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【12：04】道指期貨升32點，報34421點，標指期貨升9點，報4397點，納指期貨升61點或0.4%，報15048點。

【11：54】【孫正義旗下】傳軟銀願景基金將展開新一輪裁員　涉部門多達3成人手

【09：10】【新股IPO】英特爾據稱考慮成為Arm IPO的錨定投資者

【09：03】【AAPL】蘋果市值逼近3萬億美元大關　傳iPhone 15系列或加價約10至20%

【08：00】【美股焦點】美FTC申請禁令　阻微軟收購動視暴雪

【06：40】【美國CPI】5月CPI揭盅前夕　預測數字突然下降　美股急抽升

開市追揸沽
【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

====以下為6月12日美股市況====

市場觀望美國聯儲局本周議息會議，芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，6月暫停加息的機率近8成，投資界開始將焦點放在7月加息機會，甚至年內會否出現減息。美股昨連續第5日升市，大行對美股後市走勢出現意見分歧。

即睇美股收市：

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憂經濟衰退削弱需求 ， 高盛下調油價預測，紐約期油失守70美元關，重挫4.4%，收報67.12美元，低見66.8美元。布蘭特期油挫3.94%，收報71.84美元 ； 高盛半年內第三次下調布蘭特油價預測，由95美元下調至86美元，下調幅度9.5%，此前高盛預測布油價格為100美元。

美股向好，截至今晨4時（即收市），道指升189點，報34066點；標指升40點，報4338點；納指升202點或1.53%，報13461點。

特斯拉（Tesla）連漲12個交易日，收市升2.2%，延續歷來最長升浪；甲骨文收市後公布業績，股價漲6.1%。

美滙指數靠穩，暫報103.6；美債息回升，美國10年期國債息率報3.731厘。紐約期油挫4.4%，報37.08美元。

紐約聯儲銀行發表最新調查報告顯示，美國消費者的一年期通脹預期數值降至兩年來最低，並預料財政情況仍然緊張。

受訪者對一年期的通脹預期平均數值為4.1%，前一個月為4.4%；3年後通脹預期平均值為3%，前一個月為2.9%；5年後通脹期平均值為2.7%，前一個月為2.6%。受訪者預期食品、租金、醫療成本及教育成本，未來一年將會下降，但相信房價繼續攀升。

高盛行政總裁所羅門（David Solomon）表示，鑑於通脹依然頑固，料聯儲局續加息。

美國財政部公布，今年5月財赤升至2400億美元，高於預期的2360億元；去年同月赤字為660億美元。

消息稱，美國聯邦貿易委員會（FTC）將申請禁令，圖阻微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard）的交易建議。這宗交易計劃金額達687億美元，交易限期為7月18日。

美國今日未有重要數據公布，至於本周焦點，將落於明日公布的5月CPI及核心CPI，以及儲局將於本港時間周四（15日）凌晨公布議息結果。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】本周聚焦聯儲局議息結果　美國5月CPI成關鍵（附數據表）

即市走勢︰

【0：52 】道指升93點、納指升0.8%

【23：10】道指升33點、納指升0.5%

【23：00】【瑞信危機】瑞銀：過去幾個月　約10%瑞信員工離職

【22：30】道指升36點、納指升0.5%

【21：42】瑞銀將UBS目標價從95美元上調至155美元。

【21：30】道指升62點、納指升0.5%，紐約期油跌3.1%，布蘭特期油跌2.6%

【19：32】【蔚來股價9866】蔚來升5%、全部車型起售價減3萬人幣　取消終身免費換電

【18：52】【阿里巴巴9988】阿根廷球王也帶貨？ 美斯6.14將亮相淘寶直播

【18：15】【美股焦點】高盛策略師上調標指年底目標至4,500點　料升勢將擴至科技股以外

【17：41】【TSLA】Tesla否認上海為自動化駕駛FSD完全版的第一個試點城市

【16：00】【瑞信危機】瑞銀完成收購瑞信、集團將獨立管理瑞銀及瑞信兩家公司　2008年來規模最大的銀行業合併

【15：14】【AMZN】貝索斯「離奇」買入1股亞馬遜　逾廿年來首次買股、帳面賺了多少？

【14：13】【銀行風波】馬斯克Twitter拒交租　間接累高盛首季商業房地產拖欠貸款劇增

【12：12】道指期貨暫無升跌，報34202點，標指期貨升4點，報4352點，納指期貨升24點或0.2%，報14760點。

【08：23】【國際油價】高盛下調布油預測至86美元　半年內第三次下調

【07：30】【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空

【07：30】​​​​​​美股上周五反覆造好，標指一度突破4300點，為自2022年8月以來首次。道指最多升141點，迫近34000關，收升43點，報33876點；標指升4點，報4298點， 即市最多曾升28點至高見4322點；納指升20點，報13259點， 升幅0.2%。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】Tesla 11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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