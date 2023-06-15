【美股收市】鮑威爾放鷹 下半年加息兩次 道指挫232點 納指回升0.4%

儲局宣布維持利率不變 ，但仍未反映息口見頂；儲局預測今年利率中位數大幅上調0.5個百分點至5.6厘，意味年內可能會再加息兩次，每次0.25厘。道指跌幅一度擴大至逾400點，納指亦由升轉跌，其後低位回升。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

截至今晨4時（即收市），道指跌232點，報33979點；標指升3點，報4372點；納指升53點或0.39%，報13626點。

聯儲局主席鮑威爾指，上次會議以來的數據均超出預期，幾乎所有官員都認為今年需要繼續加息，然而需要確定進一步加息的程度，而且速度要變得更溫和。他指出通脹雖然有所緩和，仍會致力實現2%通脹目標。

議息聲明表示，委員會力求長遠達成最大就業，以及通脹率2%的目標。

聯儲局轉鷹，令加息預期持續升溫，芝商所（CME Fedwatch）數字顯示，7月份加息的機率由議息結果公布前的60.4%，升至現時71.1%。利率互換合約顯示，市場不再認為儲局今年內會減息。

美國繼CPI（生產者物價指數）跌至逾2年低位後，最新數據顯示當地經濟進一步放緩。5月PPI（生產者物價指數）最終需求按年升幅由2.3%放緩至1.1%，升幅小過預期的1.5%，按月收縮0.3%，反映5月批發成本顯著放緩。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【02：53】鮑威爾講話開始後，現貨黃金持續回彈，現已基本收復議息結果公布以來的失地，報1951.22美元/盎司。

【02：50】標普500指數在鮑威爾講話期間轉為上漲。

【02：38】聯儲主席鮑威爾講話期間， 納指轉為上漲。

【02：06】現貨黃金持續走低，跌幅一度擴大至11美元，最低至1942美元/盎司。

【02：01】美聯儲對未來加息路徑的預測點陣圖顯示，2023年底利率預期中位數為5.6厘，此前為5.1厘。

點陣圖顯示，12位官員預計今年的利率至少會上升到5.5厘至5.75厘，有4名官員預計今年至少還會加息一次，只有2人認為不會再有加息。

【01：54】紐約8月黃金期貨收漲0.52%，報1968.90美元/盎司。10月黃金期貨收漲0.51%，報1988.30美元/盎司。

【01：41】美國國會參議院將於6月21日對聯儲局官員提名人進行聽證。

【01：34】市場消息， Twitter公司被驅逐出其位於美國科羅拉多州Boulder市的辦公室，原因是拖欠房租未付。

【01：11】歐盟官員：智利和歐盟將很快簽署諒解備忘錄，以在智利開發增值鋰項目

【01：00】英國央行同意，由外部對英國經濟/利率預期失誤，展開第三方調查。

【00：49】美國證券交易委員會（SEC）在起訴劍橋分析（Cambridge Analytica）濫用社交媒體用戶數據一事上針對扎克伯格，要求他旗下Meta Platforms提供關於Facebook的信息。

【00：41】全球最大AI芯片製造商英偉達（Nvidia， 美：NVDA）股價創新高， 曾再升逾3%至高見422.76美元，突破5月30日所創419.33美元高位， 現時股價升2%

【00：35】貝萊德集團CEO Larry Fink：人工智能（AI）可能會是降低美國通脹的科學技術。公司希望私人市場的收入能在未來五年翻倍。

【00：24】沃頓商學院（Wharton School）教授Jeremy Siegel：美國發生經濟衰退的可能性為50%。

【00：24】據英國金融時報：瑞銀（UBS）與Odey資產管理公司中斷業務關係

【23：55】市場消息：歐盟計劃讓歐洲央行對數字歐元的使用設定限制。

【23：52】前英國央行行長卡尼：英國央行恐怕會在未來數年，都維持政策利率在高位水平。

【23：42】美國白宮經濟顧問伯恩斯坦：恢復償還學生貸款不至於造成美國經濟放緩。消費者開支情況表明，前景向好。銀行系統所面臨的逆風已經受到抑制，將繼續密切關注銀行系統。

【23：38】歐股主要指數高收，德國DAX30指數漲0.5%，英國富時100指數漲0.11%，法國CAC40指數漲0.52%，泛歐STOXX 600指數升0.4%。

【20：30】【美國經濟數據】美國5月PPI按年升1.1%低於預期 30年定息按揭6.77厘 按揭申請宗數升7.2%

【19：40】【美國經濟數據】美30年定息按揭6.77厘 按揭申請宗數升7.2%

【18：25】道指期貨跌64點、納指期貨升0.2%。

【15：59】【NVDA】亞馬遜旗下AWS考慮使用AMD的新人工智能芯片 Nvidia系統的商業模式有太多不合理的地方

【14：22】【美國加息】普徠仕：料美國今月或暫緩加息 兩訊號分辨儲局政策取態

【12：15】道指期貨跌84點，報34447點，標指期貨跌1點，報4415點，納指期貨微跌3點，報15095點。

【10：45】【幣安風暴】幣安美國與美證交會嘗試達成協議 避免全面凍結資產 趙長鵬：沒沽比特幣或幣安幣

【10：16】【美國加息】安聯El-Erian：若聯儲局暫停加息 將犯上政策性錯誤兼損害儲局公信力

【09：01】【會計監管】安永分拆計劃失敗後 全球主席兼CEO狄思博將於明年退休

【08：31】【新股IPO】Arm據報至少與十家公司洽談IPO錨定投資者 英特爾或成為其中一員

【08：04】【國際油價】美國據報計畫今年購買1200萬桶石油 以補充戰略儲備

【07：44】【美國加息】聯儲局將公布議息結果 6月暫停加息機會有幾高？

【07：40】【NVDA】AMD大戰英偉達AI芯片 蘇姿丰高舉新GPU芯片MI300X 股價反跌4%

====以下為6月13日美股市況====

美國5月通脹再度降溫，最新公布5月CPI按年升幅由4.9%放緩至4%，低於預期的4.1%，連續10個月放緩，並且是2021年4月以來新低。美股向好，道指一度升超過200點。截至今晨4時（即收市），道指升145點，報34212點；標指升30點，報4369點；納指升111點或0.83%，報13573點。歐股收市升0.55%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Tesla乘科技股向好繼續升勢，股價升3.6%。傳卡塔爾財團成功收購曼聯，曼聯股價飆13.8%。反映中概股表現的金龍中國指數曾漲4% ，收市升2.2%。

芝商所（CME Fedwatch）數字顯示，6月暫停加息機會率由CPI公布前75.2%，一度升至100%，其後機會仍高企9成，市場幾可肯定聯儲局周四（15日）凌晨暫停加息。，美滙指數險跌穿103關，10年期債息一度失守3.7厘。

美國總統拜登稱讚5月通脹數據對美國家庭來說是好消息，要降低美國的生活成本還有更多工作要做。花旗維持對加息0.25厘的看法不變 ；美國銀行預期通脹將持續改善。

管理顧問公司Accenture（ACN）表示擬投放30億美元（234億港元） 強化AI業務，未來3年推動與AI相關的實務操作及數據分析，相關領域的僱員人數計劃倍增到8萬人。

對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、有「鱷王」之稱的達里奧（Ray Dalio）認為，人工智能（AI）可能顯著提升生產力，但如果沒有適當的監管，也可能是十分具破壞力的危險工具 。

美國5月按月通脹表現：

能源商品價格： -5.6%

肉類、魚、蛋：-1.2%

日常用品：-1.1%

新車價格：-0.1%

升幅最勁：

二手車：+4.4%

汽車保險：+2%

蔬果： +1.3%

居住：+0.6%

美10年期債息回穩，暫報3.782厘，美滙指數大跌0.4%，報103.27。

市場在CPI公布前下調預測數據，帶動美股周一向好，預期加息機率有機會降溫。景順環球首席市場策略師Kristina Hooper認為，由於政策實施與對經濟產生實質影響之間有重大時差，聯儲局亦深知其中蘊藏的風險，相信聯儲局有條件暫停加息，給予各經濟體一定時間消化之前的加息。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【20：30】【美國經濟數據】美國5月CPI按月僅升0.1% 符市場預期

【19：00】道指期貨升10點、納指期貨升0.3%

【17：20】【美國加息】景順Kristina Hooper：聯儲局有條件於6月暫停加息 料會堅定措辭表示在有必要時恢復加息

【16：33】【收購曼聯】英超再有中東班主？卡塔爾財團據報已成功收購曼聯 曼聯盤前漲三成

【16：23】【美國加息】畢馬威料聯儲局6月暫停加息、惟下半年會再加息一至兩次 看好港銀今年淨息差收入

【12：04】道指期貨升32點，報34421點，標指期貨升9點，報4397點，納指期貨升61點或0.4%，報15048點。

【11：54】【孫正義旗下】傳軟銀願景基金將展開新一輪裁員 涉部門多達3成人手

【09：10】【新股IPO】英特爾據稱考慮成為Arm IPO的錨定投資者

【09：03】【AAPL】蘋果市值逼近3萬億美元大關 傳iPhone 15系列或加價約10至20%

【08：00】【美股焦點】美FTC申請禁令 阻微軟收購動視暴雪

【06：40】【美國CPI】5月CPI揭盅前夕 預測數字突然下降 美股急抽升

====以下為6月12日美股市況====

市場觀望美國聯儲局本周議息會議，芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，6月暫停加息的機率近8成，投資界開始將焦點放在7月加息機會，甚至年內會否出現減息。美股昨連續第5日升市，大行對美股後市走勢出現意見分歧。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

憂經濟衰退削弱需求 ， 高盛下調油價預測，紐約期油失守70美元關，重挫4.4%，收報67.12美元，低見66.8美元。布蘭特期油挫3.94%，收報71.84美元 ； 高盛半年內第三次下調布蘭特油價預測，由95美元下調至86美元，下調幅度9.5%，此前高盛預測布油價格為100美元。

美股向好，截至今晨4時（即收市），道指升189點，報34066點；標指升40點，報4338點；納指升202點或1.53%，報13461點。

特斯拉（Tesla）連漲12個交易日，收市升2.2%，延續歷來最長升浪；甲骨文收市後公布業績，股價漲6.1%。

美滙指數靠穩，暫報103.6；美債息回升，美國10年期國債息率報3.731厘。紐約期油挫4.4%，報37.08美元。

紐約聯儲銀行發表最新調查報告顯示，美國消費者的一年期通脹預期數值降至兩年來最低，並預料財政情況仍然緊張。

受訪者對一年期的通脹預期平均數值為4.1%，前一個月為4.4%；3年後通脹預期平均值為3%，前一個月為2.9%；5年後通脹期平均值為2.7%，前一個月為2.6%。受訪者預期食品、租金、醫療成本及教育成本，未來一年將會下降，但相信房價繼續攀升。

高盛行政總裁所羅門（David Solomon）表示，鑑於通脹依然頑固，料聯儲局續加息。

美國財政部公布，今年5月財赤升至2400億美元，高於預期的2360億元；去年同月赤字為660億美元。

消息稱，美國聯邦貿易委員會（FTC）將申請禁令，圖阻微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard）的交易建議。這宗交易計劃金額達687億美元，交易限期為7月18日。

美國今日未有重要數據公布，至於本周焦點，將落於明日公布的5月CPI及核心CPI，以及儲局將於本港時間周四（15日）凌晨公布議息結果。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】本周聚焦聯儲局議息結果 美國5月CPI成關鍵（附數據表）

即市走勢︰

【0：52 】道指升93點、納指升0.8%

【23：10】道指升33點、納指升0.5%

【23：00】【瑞信危機】瑞銀：過去幾個月 約10%瑞信員工離職

【22：30】道指升36點、納指升0.5%

【21：42】瑞銀將UBS目標價從95美元上調至155美元。

【21：30】道指升62點、納指升0.5%，紐約期油跌3.1%，布蘭特期油跌2.6%

【19：32】【蔚來股價9866】蔚來升5%、全部車型起售價減3萬人幣 取消終身免費換電

【18：52】【阿里巴巴9988】阿根廷球王也帶貨？ 美斯6.14將亮相淘寶直播

【18：15】【美股焦點】高盛策略師上調標指年底目標至4,500點 料升勢將擴至科技股以外

【17：41】【TSLA】Tesla否認上海為自動化駕駛FSD完全版的第一個試點城市

【16：00】【瑞信危機】瑞銀完成收購瑞信、集團將獨立管理瑞銀及瑞信兩家公司 2008年來規模最大的銀行業合併

【15：14】【AMZN】貝索斯「離奇」買入1股亞馬遜 逾廿年來首次買股、帳面賺了多少？

【14：13】【銀行風波】馬斯克Twitter拒交租 間接累高盛首季商業房地產拖欠貸款劇增

【12：12】道指期貨暫無升跌，報34202點，標指期貨升4點，報4352點，納指期貨升24點或0.2%，報14760點。

【08：23】【國際油價】高盛下調布油預測至86美元 半年內第三次下調

【07：30】【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國 金融履歷豐富哥哥意外落空

【07：30】​​​​​​美股上周五反覆造好，標指一度突破4300點，為自2022年8月以來首次。道指最多升141點，迫近34000關，收升43點，報33876點；標指升4點，報4298點， 即市最多曾升28點至高見4322點；納指升20點，報13259點， 升幅0.2%。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】Tesla 11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩