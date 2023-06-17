【美股市況】美股「四巫日」波動 道指靠穩 納指反覆跌0.2%　（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股「四巫日」波動，三大指數個別發展，道指曾升180點，標指曾高見4448點，曾升0.5%，納指亦曾升0.6%。大市中段好淡爭持，道指曾跌39點後回順, 本港時間今晨1時50分, 道指升15點, 報34424點，標指升0.1%, 報4430點，納指反覆倒跌0.2%, 報13752點。

特斯拉（美：TSLA）CEO馬斯克表示, 預計腦機介面公司Neuralink首款應用於人類的設備將於年內被立項。Neuralink的業務將會得到緩步推進。

微軟（美：MSFT）創新高後一度回吐2%，特斯拉升逾2%，英偉達（美：NVDA）亦升2%，蘋果（美：AAPL）俟近3萬億美元市值時，股價轉跌0.2%，亞馬遜（美：AMZN）暫跌0.6%。

美滙指數守102關, 暫報102.28, 升0.2%，日圓跌逾1%, 報141.78, 每百日圓兌港元5.5算。

聯儲局周三議息後暫停加息，惟有兩名儲局官員表示可能需要繼續加息來壓抑通脹, 理事沃勒周五指看到政策利率對部分經濟領域產生一些影響, 勞動力市場仍然強勁，但核心通脹沒有變化，可能需要更多的緊縮措施來降低物價壓力。里士滿聯儲銀行行長巴爾金則指，聯儲局可能需要進一步收緊貨幣政策來降低通脹。他重申通脹2%目標，倘若儲局在通脹面前過早後退，通脹就會更強勁反彈，迫使儲局採取更多行動，造成更大傷害。

另外, 聯儲局在每半年向國會提交一次的貨幣政策報告中也警告，今年3月矽谷銀行等銀行倒閉引發的銀行業壓力可能威脅經濟增長。同時報告重申，未來加息行動要視數據而定，並進一步說明，要逐次會議根據數據判斷未來是否繼續加息。

歐洲央行行長拉加德亦指, 預計通脹將在非常長的時間內居高不下，歐洲央行很有可能在7月份繼續加息。7月之後，歐洲央行將會基於經濟數據決定之後的進一步行動。

美國6月密歇根大學消費者信心指數初值為63.9，高於預期的60，也創四個月高，前值為59.2。

普京在聖彼得堡的論壇上表示，第一批核武器已運到白俄羅斯境內，預期夏季、年底，將完成這項工作。普京上星期表示，7月初才會在白俄部署核武，其時烏克蘭剛展開反擊，以及水霸已被破壞。

另外，歐元區公布5月CPI及核心CPI終值。歐元區5月調和CPI按年升幅維持6.1%，按月仍然為0%，而核心調和CPI按年升幅也維持5.3%。

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即市走勢︰

【02：33】紐約7月原油期貨收漲1.16美元，漲幅1.64%，報71.78美元/桶。

【02：02】市場消息：美國國會參議員Warren和參議員Welch致信訊問亞馬遜(美：AMZN) CEO，此前有報道稱亞馬遜涉嫌收集用戶個人健康數據。

【02：02】美國財政部半年度貨幣報告：美國的主要貿易夥伴沒有操縱匯率以獲得不公平的競爭優勢，韓國、德國、馬來西亞、新加坡、瑞士仍在匯率操縱的監測名單上。

【01：56】紐約8月黃金期貨收漲0.02%，報1971.20美元/盎司，本周累跌0.3%。10月黃金期貨收漲0.02%，報1990.70美元/盎司，本周累跌0.3%。

【01：34】美國國會參議院民主黨領袖舒默：將於6月21日發佈人工智能監管框架。

【01：26】美國白宮：譴責俄羅斯總統普京的核言論。針對俄羅斯的核言論，美國沒有調整姿態，但重申對北約共同防禦條約的承諾。

【00：28】美元兌日圓滙價造好, 升逾1%，報141.78日圓，創去年11月以來高位，升幅達1.08%。

【23：48】聯合包裹服務公司（UPS）卡車司機公會批准罷工動議。如果勞資協議在7月31日前無法達成，工會將可以發起罷工。

【23：39】德國汽車集團平治(Mercedes-Benz)宣佈，將人工智能（AI）技術整合到汽車的語音控制系統，屆時，其汽車產品將配置由OpenAI開發的機器人聊天工具ChatGPT。自2023年6月16日開始，美國市場超過90萬輛配置MBUX娛樂系統的車輛將可以選配一個測試計劃。

【23：40】歐股收市上漲, 德股升0.4%, 法股升1.3%, 英股升0.2%, 泛歐STOXX 600指數升0.5%

【23：38】俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在聖彼得堡經濟論壇活動中表示，俄羅斯願與美國就核軍備控制進行談判

【23：33】普京提早核武部署，普京在聖彼得堡的論壇上說，「第一批核武器已運到白俄羅斯境內」

【23：32】英特爾(INTC)漲1.42%，報36.33美元，總市值1515億美元。英特爾周五表示，將在波蘭Wrocław附近投資46億美元新建半導體封裝和測試工廠。這是英特爾在歐洲投資數十億美元建設晶片產能計劃的一部分。

【22：05】adobe一度升5%，其後回順至2.8%。公司第二財季營收48.2億美元，錄得10%的同比增長，高於分析師預期的47.7億美元。

【22：03】美光股價跌2.6%，公司稱一半收入因中國禁令影響

【22：00】【美國經濟數據】美國6月密歇根大學消費者信心指數初值為63.9 高於預期

【21：30】道指升126點，報34534點，納指升0.6%，報13860點，標指升18點，報4444點。

【21：19】維珍銀河股價大漲，宣布首次商業太空飛行

【21：07】里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）表示，暫停加息就像臨近碼頭時放慢船速。

【21：06】巴爾金表示，支持進一步加息，直至通脹進一步放緩

【21：05】巴爾金：強勁的消費者支出和勞動力市場令通脹保持上行壓力

【21：03】巴爾金：通脹正在放緩，但速度還不夠快，稱通脹仍處高位

【21：00】日經指數再升0.7%，續創33年新高，環球股市亦持續上升。

【18：30】道指期貨微跌4點，納指期貨微升不足0.1%，標指期貨跌1點。

【11：26】道指期貨跌23點，報34701點，標指期貨跌5點，納指期貨跌27點或0.2%，報15346點。

【11：26】【微軟MSFT】央視確認習近平將會見微軟創辦人蓋茨

【11：16】【日本議息】日本央行維持利率不變 如有必要將毫不猶豫加碼寬鬆 日圓受壓、兌港元5.5算

【11：04】【收購曼聯】曼聯據報商議就60億美元賣盤 授予卡塔爾財團獨家談判

【10：54】【美國加息】前儲局副主席克拉里達：加息周期或7月結束 「加息至6厘左右或是合理終點」

【09：56】【人工智能】末日博士魯賓尼：AI將顯著提升生產力 可提高美國GDP約7個百分點

【09：24】【美股業績】Adobe上季業績勝預期 上調全年營收目標、盤後升逾3%

【08：30】【美國加息】美前財政部長薩默斯︰儲局決策者行動矛盾 或受內部政治影響

【08：10】【減持美債】中國3月重新增持美國國債後 4月又掉頭輕微減持

====以下為6月15日美股市況====

美國消費續旺，零售數據意外上升，美股造好，標指創13個月高 ， 道指曾勁彈逾500點。截至今晨4時（即收市），道指升428點，報34408點；標指升53點，報4425點；納指升156點或1.15%，報13782點。美滙指跌0.8%，報102.13。

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科技股走勢強勁，微軟（美：MSFT）曾升3.7%，高見349.84美元，創新高，收市升3.2%，收報348.1美元。蘋果（美：AAPL）曾升1.4%，高見186.52美元，創新高，收報186.01美元，升1.1%。

雖然聯儲局最新點陣圖預期年內或再加息兩次，但DWS美國經濟學家Christian Scherrmann堅信今年將再加息一次，並認為今次會議後，經濟嚴重衰退的可能性並無增加。指鑑於近期股市樂觀情緒，聯儲局官員或許認為即使暫停加息，亦要抑制投資者情緒。

儲局前副主席、現任太平洋投資管理（PIMCO）全球經濟顧問克拉里達（Richard Clarida）表示，儲局可能在7月議息會議進行最後一次加息，並結束本輪加息周期； 他認為儲局目前處於「依賴數據」（data-dependent）的模式，把經濟數據作為政策考量的依據，如果數據更接近市場預期而不是聯儲局的預期，那麼加息周期可能在7月結束。

美國公布一系列數據，6月紐約聯儲製造業指數由-31.8升至6.6，超預期的-15.1，新訂單及出貨量改善，商業未來前景指數進一步上升，反映企業樂觀情緒。費城聯儲製造業指數則進一步下滑至-13.7，負數反映情況正在惡化，惟仍超預期的-14，新訂單情況惡化，出貨量則回升，未來活動指數則回升至12.7。

首次申領失業救濟金人數維持26.2萬人，超預期的24.5萬人，連續申領失業救濟金人數由175.5萬升至177.5萬人。5月零售銷售按月由0.4%放緩至0.3%，仍超預期的跌0.2%，反映消費力保持靭性。

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【https：//inews.hket.com/article/3548634】

即市走勢︰

【23：30】道指升幅擴大至362點，納指升0.6%；標指升0.8%，突破4400點關。微軟（美：MSFT）及蘋果（美：AAPL）再破頂。

【23：09】AI股微軟高見345.73美元，曾升2.5%，再創歷史新高

【22：20】美滙美債息回落，道指升189點，納指升0.3%。

【21：30】美國多項經濟數據續超預期，道指升12點，納指跌0.4%。

【20：34】【美國經濟數據】美國5月零售銷售按月升0.3%勝預期 上周首領失業救濟金人數26.2萬 多於預期

【20：33】【歐洲加息】歐央行宣布加息0.25厘符預期 上調通脹預期 7月停APP的再投資

【18：19】【日圓走勢】日圓跌至141、兌港元5.5算

【18：14】【大行看法】花旗：美國加息周期或已結束 中資股估值偏低具吸引力

【18：07】【人工智能】Google Cloud：AI有助港企創新服務 推新AI技能課程培育本地人才

【17：19】聯儲局暫停加息周期 中國數據低迷人幣挫

【17：01】【中國經濟】高盛：內地第二季實際GDP增長存在下行風險 料最快周五推刺激經濟措施

【15：39】貝萊德：未來6至9個月減息的可能性將愈來愈小（不斷更新）

【15：58】【字節跳動】TikTok周受資：未來3至5年在東南亞投資數十億美元

【15：43】【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息

【15：39】【異動｜生科股】百濟神州大成交跌12% 傳遭美國藥企艾伯維控告旗下BTK抑製劑澤布替尼侵權

【12：11】道指期貨跌16點，報34268點，標指期貨跌不足1點，報4418點，納指期貨跌3點，報15196點。

【12：04】【美國加息】聯儲局暗示下半年再加息半厘、一文看財金界回應 安本：第四季減息預期消失、料美元保持強勢（不斷更新）

【11：41】【日圓走勢】日圓跌至141、兌港元5.5算 重返去年11月低位 內閣官房長官：匯率過度波動不可取

【11：21】【投行裁員】高盛及花旗據報啟動新一輪裁員 合共在亞洲裁減約35個投行職位

【08：29】【美國加息】鮑威爾放鷹？「新債王」岡拉克唱反調︰不相信儲局短期內會再加息

【08：19】【電動車】蜆殼Shell CEO：中國電動車充電站需求火爆 未來兩年投資低碳能源最多150億美元

【07：26】【美國加息】鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機

【06：51】【微軟MSFT】微軟創辦人蓋茨抵達北京 有機會見習近平

【06：45】【AI狂潮】英偉達430美元、甲骨文122.51美元齊創歷史新高 甲骨文血淚14年苦盡甘來？

====以下為6月14日美股市況====

儲局宣布維持利率不變 ，但仍未反映息口見頂；儲局預測今年利率中位數大幅上調0.5個百分點至5.6厘，意味年內可能會再加息兩次，每次0.25厘。道指跌幅一度擴大至逾400點，納指亦由升轉跌，其後低位回升。

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截至今晨4時（即收市），道指跌232點，報33979點；標指升3點，報4372點；納指升53點或0.39%，報13626點。

聯儲局主席鮑威爾指，上次會議以來的數據均超出預期，幾乎所有官員都認為今年需要繼續加息，然而需要確定進一步加息的程度，而且速度要變得更溫和。他指出通脹雖然有所緩和，仍會致力實現2%通脹目標。

議息聲明表示，委員會力求長遠達成最大就業，以及通脹率2%的目標。

聯儲局轉鷹，令加息預期持續升溫，芝商所（CME Fedwatch）數字顯示，7月份加息的機率由議息結果公布前的60.4%，升至現時71.1%。利率互換合約顯示，市場不再認為儲局今年內會減息。

美國繼CPI（生產者物價指數）跌至逾2年低位後，最新數據顯示當地經濟進一步放緩。5月PPI（生產者物價指數）最終需求按年升幅由2.3%放緩至1.1%，升幅小過預期的1.5%，按月收縮0.3%，反映5月批發成本顯著放緩。

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即市走勢︰

【02：53】鮑威爾講話開始後，現貨黃金持續回彈，現已基本收復議息結果公布以來的失地，報1951.22美元/盎司。

【02：50】標普500指數在鮑威爾講話期間轉為上漲。

【02：38】聯儲主席鮑威爾講話期間， 納指轉為上漲。

【02：06】現貨黃金持續走低，跌幅一度擴大至11美元，最低至1942美元/盎司。

【02：01】美聯儲對未來加息路徑的預測點陣圖顯示，2023年底利率預期中位數為5.6厘，此前為5.1厘。

點陣圖顯示，12位官員預計今年的利率至少會上升到5.5厘至5.75厘，有4名官員預計今年至少還會加息一次，只有2人認為不會再有加息。

【01：54】紐約8月黃金期貨收漲0.52%，報1968.90美元/盎司。10月黃金期貨收漲0.51%，報1988.30美元/盎司。

【01：41】美國國會參議院將於6月21日對聯儲局官員提名人進行聽證。

【01：34】市場消息， Twitter公司被驅逐出其位於美國科羅拉多州Boulder市的辦公室，原因是拖欠房租未付。

【01：11】歐盟官員：智利和歐盟將很快簽署諒解備忘錄，以在智利開發增值鋰項目

【01：00】英國央行同意，由外部對英國經濟/利率預期失誤，展開第三方調查。

【00：49】美國證券交易委員會（SEC）在起訴劍橋分析（Cambridge Analytica）濫用社交媒體用戶數據一事上針對扎克伯格，要求他旗下Meta Platforms提供關於Facebook的信息。

【00：41】全球最大AI芯片製造商英偉達（Nvidia， 美：NVDA）股價創新高， 曾再升逾3%至高見422.76美元，突破5月30日所創419.33美元高位， 現時股價升2%

【00：35】貝萊德集團CEO Larry Fink：人工智能（AI）可能會是降低美國通脹的科學技術。公司希望私人市場的收入能在未來五年翻倍。

【00：24】沃頓商學院（Wharton School）教授Jeremy Siegel：美國發生經濟衰退的可能性為50%。

【00：24】據英國金融時報：瑞銀（UBS）與Odey資產管理公司中斷業務關係

【23：55】市場消息：歐盟計劃讓歐洲央行對數字歐元的使用設定限制。

【23：52】前英國央行行長卡尼：英國央行恐怕會在未來數年，都維持政策利率在高位水平。

【23：42】美國白宮經濟顧問伯恩斯坦：恢復償還學生貸款不至於造成美國經濟放緩。消費者開支情況表明，前景向好。銀行系統所面臨的逆風已經受到抑制，將繼續密切關注銀行系統。

【23：38】歐股主要指數高收，德國DAX30指數漲0.5%，英國富時100指數漲0.11%，法國CAC40指數漲0.52%，泛歐STOXX 600指數升0.4%。

【20：30】【美國經濟數據】美國5月PPI按年升1.1%低於預期 30年定息按揭6.77厘 按揭申請宗數升7.2%

【19：40】【美國經濟數據】美30年定息按揭6.77厘 按揭申請宗數升7.2%

【18：25】道指期貨跌64點、納指期貨升0.2%。

【15：59】【NVDA】亞馬遜旗下AWS考慮使用AMD的新人工智能芯片 Nvidia系統的商業模式有太多不合理的地方

【14：22】【美國加息】普徠仕：料美國今月或暫緩加息 兩訊號分辨儲局政策取態

【12：15】道指期貨跌84點，報34447點，標指期貨跌1點，報4415點，納指期貨微跌3點，報15095點。

【10：45】【幣安風暴】幣安美國與美證交會嘗試達成協議 避免全面凍結資產 趙長鵬：沒沽比特幣或幣安幣

【10：16】【美國加息】安聯El-Erian：若聯儲局暫停加息 將犯上政策性錯誤兼損害儲局公信力

【09：01】【會計監管】安永分拆計劃失敗後 全球主席兼CEO狄思博將於明年退休

【08：31】【新股IPO】Arm據報至少與十家公司洽談IPO錨定投資者 英特爾或成為其中一員

【08：04】【國際油價】美國據報計畫今年購買1200萬桶石油 以補充戰略儲備

【07：44】【美國加息】聯儲局將公布議息結果 6月暫停加息機會有幾高？

【07：40】【NVDA】AMD大戰英偉達AI芯片 蘇姿丰高舉新GPU芯片MI300X 股價反跌4%

====以下為6月13日美股市況====

美國5月通脹再度降溫，最新公布5月CPI按年升幅由4.9%放緩至4%，低於預期的4.1%，連續10個月放緩，並且是2021年4月以來新低。美股向好，道指一度升超過200點。截至今晨4時（即收市），道指升145點，報34212點；標指升30點，報4369點；納指升111點或0.83%，報13573點。歐股收市升0.55%。

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Tesla乘科技股向好繼續升勢，股價升3.6%。傳卡塔爾財團成功收購曼聯，曼聯股價飆13.8%。反映中概股表現的金龍中國指數曾漲4% ，收市升2.2%。

芝商所（CME Fedwatch）數字顯示，6月暫停加息機會率由CPI公布前75.2%，一度升至100%，其後機會仍高企9成，市場幾可肯定聯儲局周四（15日）凌晨暫停加息。，美滙指數險跌穿103關，10年期債息一度失守3.7厘。

美國總統拜登稱讚5月通脹數據對美國家庭來說是好消息，要降低美國的生活成本還有更多工作要做。花旗維持對加息0.25厘的看法不變 ；美國銀行預期通脹將持續改善。

管理顧問公司Accenture（ACN）表示擬投放30億美元（234億港元） 強化AI業務，未來3年推動與AI相關的實務操作及數據分析，相關領域的僱員人數計劃倍增到8萬人。

對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、有「鱷王」之稱的達里奧（Ray Dalio）認為，人工智能（AI）可能顯著提升生產力，但如果沒有適當的監管，也可能是十分具破壞力的危險工具 。

美國5月按月通脹表現：

能源商品價格： -5.6%

肉類、魚、蛋：-1.2%

日常用品：-1.1%

新車價格：-0.1%

升幅最勁：

二手車：+4.4%

汽車保險：+2%

蔬果： +1.3%

居住：+0.6%

美10年期債息回穩，暫報3.782厘，美滙指數大跌0.4%，報103.27。

市場在CPI公布前下調預測數據，帶動美股周一向好，預期加息機率有機會降溫。景順環球首席市場策略師Kristina Hooper認為，由於政策實施與對經濟產生實質影響之間有重大時差，聯儲局亦深知其中蘊藏的風險，相信聯儲局有條件暫停加息，給予各經濟體一定時間消化之前的加息。

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即市走勢︰

【20：30】【美國經濟數據】美國5月CPI按月僅升0.1% 符市場預期

【19：00】道指期貨升10點、納指期貨升0.3%

【17：20】【美國加息】景順Kristina Hooper：聯儲局有條件於6月暫停加息 料會堅定措辭表示在有必要時恢復加息

【16：33】【收購曼聯】英超再有中東班主？卡塔爾財團據報已成功收購曼聯 曼聯盤前漲三成

【16：23】【美國加息】畢馬威料聯儲局6月暫停加息、惟下半年會再加息一至兩次 看好港銀今年淨息差收入

【12：04】道指期貨升32點，報34421點，標指期貨升9點，報4397點，納指期貨升61點或0.4%，報15048點。

【11：54】【孫正義旗下】傳軟銀願景基金將展開新一輪裁員 涉部門多達3成人手

【09：10】【新股IPO】英特爾據稱考慮成為Arm IPO的錨定投資者

【09：03】【AAPL】蘋果市值逼近3萬億美元大關 傳iPhone 15系列或加價約10至20%

【08：00】【美股焦點】美FTC申請禁令 阻微軟收購動視暴雪

【06：40】【美國CPI】5月CPI揭盅前夕 預測數字突然下降 美股急抽升

====以下為6月12日美股市況====

市場觀望美國聯儲局本周議息會議，芝商所（CME Fedwatch）數據顯示，6月暫停加息的機率近8成，投資界開始將焦點放在7月加息機會，甚至年內會否出現減息。美股昨連續第5日升市，大行對美股後市走勢出現意見分歧。

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憂經濟衰退削弱需求 ， 高盛下調油價預測，紐約期油失守70美元關，重挫4.4%，收報67.12美元，低見66.8美元。布蘭特期油挫3.94%，收報71.84美元 ； 高盛半年內第三次下調布蘭特油價預測，由95美元下調至86美元，下調幅度9.5%，此前高盛預測布油價格為100美元。

美股向好，截至今晨4時（即收市），道指升189點，報34066點；標指升40點，報4338點；納指升202點或1.53%，報13461點。

特斯拉（Tesla）連漲12個交易日，收市升2.2%，延續歷來最長升浪；甲骨文收市後公布業績，股價漲6.1%。

美滙指數靠穩，暫報103.6；美債息回升，美國10年期國債息率報3.731厘。紐約期油挫4.4%，報37.08美元。

紐約聯儲銀行發表最新調查報告顯示，美國消費者的一年期通脹預期數值降至兩年來最低，並預料財政情況仍然緊張。

受訪者對一年期的通脹預期平均數值為4.1%，前一個月為4.4%；3年後通脹預期平均值為3%，前一個月為2.9%；5年後通脹期平均值為2.7%，前一個月為2.6%。受訪者預期食品、租金、醫療成本及教育成本，未來一年將會下降，但相信房價繼續攀升。

高盛行政總裁所羅門（David Solomon）表示，鑑於通脹依然頑固，料聯儲局續加息。

美國財政部公布，今年5月財赤升至2400億美元，高於預期的2360億元；去年同月赤字為660億美元。

消息稱，美國聯邦貿易委員會（FTC）將申請禁令，圖阻微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard）的交易建議。這宗交易計劃金額達687億美元，交易限期為7月18日。

美國今日未有重要數據公布，至於本周焦點，將落於明日公布的5月CPI及核心CPI，以及儲局將於本港時間周四（15日）凌晨公布議息結果。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】本周聚焦聯儲局議息結果 美國5月CPI成關鍵（附數據表）

即市走勢︰

【0：52 】道指升93點、納指升0.8%

【23：10】道指升33點、納指升0.5%

【23：00】【瑞信危機】瑞銀：過去幾個月 約10%瑞信員工離職

【22：30】道指升36點、納指升0.5%

【21：42】瑞銀將UBS目標價從95美元上調至155美元。

【21：30】道指升62點、納指升0.5%，紐約期油跌3.1%，布蘭特期油跌2.6%

【19：32】【蔚來股價9866】蔚來升5%、全部車型起售價減3萬人幣 取消終身免費換電

【18：52】【阿里巴巴9988】阿根廷球王也帶貨？ 美斯6.14將亮相淘寶直播

【18：15】【美股焦點】高盛策略師上調標指年底目標至4,500點 料升勢將擴至科技股以外

【17：41】【TSLA】Tesla否認上海為自動化駕駛FSD完全版的第一個試點城市

【16：00】【瑞信危機】瑞銀完成收購瑞信、集團將獨立管理瑞銀及瑞信兩家公司 2008年來規模最大的銀行業合併

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【14：13】【銀行風波】馬斯克Twitter拒交租 間接累高盛首季商業房地產拖欠貸款劇增

【12：12】道指期貨暫無升跌，報34202點，標指期貨升4點，報4352點，納指期貨升24點或0.2%，報14760點。

【08：23】【國際油價】高盛下調布油預測至86美元 半年內第三次下調

【07：30】【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國 金融履歷豐富哥哥意外落空

【07：30】​​​​​​美股上周五反覆造好，標指一度突破4300點，為自2022年8月以來首次。道指最多升141點，迫近34000關，收升43點，報33876點；標指升4點，報4298點， 即市最多曾升28點至高見4322點；納指升20點，報13259點， 升幅0.2%。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】Tesla 11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩