【美股市況】紐油挫4%　道指升近百點、納指漲0.8%　本周聚焦CPI及議息結果（不斷更新）

油價下跌4%，紐約期油報67.38美元，市場憂慮經濟前景對原油需求下跌。美股周一午市持續向好，其中道指升93點，納指升0.77%。

市場觀望本周公布的美國通脹數據及聯儲局議息結果，大行對美國利率前景看法不一，野村利率策略師Andrew Ticehurst稱，投資者發出了利率將不得不在更高水平停留更長時間的信號。指聯儲局的行動尚未完成：利率還將往上走，上周澳大利亞和加拿大央行意外加息已經是一個提醒。

現時芝商所（CME Fedwatch）預期美國本周暫停加息的機率高達7成。美滙指數靠穩，暫報103.68；美債息回升，暫報3.76厘。

高盛行政總裁所羅門(David Solomon)表示，鑑於通脹依然頑固，聯儲局仍可能續加息。他對經濟表現出的韌性感驚訝，可以比預期更為軟着陸的方式來渡過難關。

消息稱，美國聯邦貿易委員會(FTC)將申請禁令，圖阻微軟收購動視暴雪(Activision Blizzard)的交易建議。這宗交易計劃金額達687億美元，交易限期為7月18日。

美國今日未有重要數據公布，至於本周焦點，將落於明日公布的5月CPI及核心CPI，以及儲局將於本港時間周四（15日）凌晨公布議息結果。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】本周聚焦聯儲局議息結果 美國5月CPI成關鍵（附數據表）

即市走勢︰

【23：10】道指升33點、納指升0.5%

【23：00】【瑞信危機】瑞銀：過去幾個月 約10%瑞信員工離職

【22：30】道指升36點、納指升0.5%

【21：42】瑞銀將UBS目標價從95美元上調至155美元。

【21：30】道指升62點、納指升0.5%，紐約期油跌3.1%，布蘭特期油跌2.6%

【19：32】【蔚來股價9866】蔚來升5%、全部車型起售價減3萬人幣 取消終身免費換電

【18：52】【阿里巴巴9988】阿根廷球王也帶貨？ 美斯6.14將亮相淘寶直播

【18：15】【美股焦點】高盛策略師上調標指年底目標至4,500點 料升勢將擴至科技股以外

【17：41】【TSLA】Tesla否認上海為自動化駕駛FSD完全版的第一個試點城市

【16：00】【瑞信危機】瑞銀完成收購瑞信、集團將獨立管理瑞銀及瑞信兩家公司 2008年來規模最大的銀行業合併

【15：14】【AMZN】貝索斯「離奇」買入1股亞馬遜 逾廿年來首次買股、帳面賺了多少？

【14：13】【銀行風波】馬斯克Twitter拒交租 間接累高盛首季商業房地產拖欠貸款劇增

【12：12】道指期貨暫無升跌，報34202點，標指期貨升4點，報4352點，納指期貨升24點或0.2%，報14760點。

【08：23】【國際油價】高盛下調布油預測至86美元 半年內第三次下調

【07：30】【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國 金融履歷豐富哥哥意外落空

【07：30】​​​​​​美股上周五反覆造好，標指一度突破4300點，為自2022年8月以來首次。道指最多升141點，迫近34000關，收升43點，報33876點；標指升4點，報4298點， 即市最多曾升28點至高見4322點；納指升20點，報13259點， 升幅0.2%。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】Tesla 11連升累漲34% 納指續揚0.2% 道指升43點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩