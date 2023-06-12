  • 31°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼通】SmarTone市務及產品總監林慧中履新　負責大眾市場電訊產品業務

股市 12:07 2023/06/12

分享：

分享：

數碼通 （00315） SmarTone宣布，市務及產品總監林慧中履新，林慧中在SmarTone將負責大眾市場電訊產品業務，包括流動服務預付及月費計劃、漫遊服務、自由鳥品牌及其他增值服務，並透過整合營銷、數碼及電子商務及客戶關係發展推動業務。

加入SmarTone前，林慧中曾於新世界 （00017） 、K11 Concepts、渣打銀行 （02888） 、貝恩公司擔任要職超過20年，在零售、營運企業策略、客戶關係管理、數據分析及企業策略方面擁有豐富經驗。

林慧中表示，將致力推動及實踐公司的零售業務轉型，以繼續在競爭激烈的電訊市場中突顯優勢及為客戶帶來最佳的體驗。

林慧中持有歐洲工商管理學院的工商管理碩士學位及哈佛大學經濟學榮譽學士學位。

相關文章：

【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

開市追揸沽
【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

【業績｜電訊股】數碼通中期純利多賺2%息14.5仙　流動服務ARPU升6%、對未來表現審慎樂觀（第二版）

【電訊股】數碼通新任CEO劉若虹2.15履新　稱港5G發展潛力巨大、冀賦予用戶價值

記者：李哲毅

港股 數碼通（00315）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【港股市況】蔚來績後升4%　九毛九挫14%　恒指半日跌110點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞信CEO：星期一將為瑞信的歷史劃上終止符　亦是一個新篇章的開始
【瑞信危機】瑞信CEO：星期一將為瑞信的歷史劃上終止符　亦是一個新篇章的開始
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
【美國加息】美國本輪加息已完結？　周二公布CPI、周四公布議息結果
【美國加息】美國本輪加息已完結？　周二公布CPI、周四公布議息結果
【港股市況】蔚來績後升4%　九毛九挫14%　恒指半日跌110點（不斷更新）
【港股市況】蔚來績後升4%　九毛九挫14%　恒指半日跌110點（不斷更新）
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空
【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款