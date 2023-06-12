【數碼通】SmarTone市務及產品總監林慧中履新　負責大眾市場電訊產品業務

數碼通 （00315） SmarTone宣布，市務及產品總監林慧中履新，林慧中在SmarTone將負責大眾市場電訊產品業務，包括流動服務預付及月費計劃、漫遊服務、自由鳥品牌及其他增值服務，並透過整合營銷、數碼及電子商務及客戶關係發展推動業務。

加入SmarTone前，林慧中曾於新世界 （00017） 、K11 Concepts、渣打銀行 （02888） 、貝恩公司擔任要職超過20年，在零售、營運企業策略、客戶關係管理、數據分析及企業策略方面擁有豐富經驗。

林慧中表示，將致力推動及實踐公司的零售業務轉型，以繼續在競爭激烈的電訊市場中突顯優勢及為客戶帶來最佳的體驗。

林慧中持有歐洲工商管理學院的工商管理碩士學位及哈佛大學經濟學榮譽學士學位。

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記者：李哲毅