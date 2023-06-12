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特朗普共和黨初選支持度超6成 近半認為起訴屬政治檢控

環球政治 12:04 2023/06/12

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美國前總統特朗普（Donald Trump）成為史上首位被刑事起訴前總統後，最新民調顯示，超過6成共和黨人或在初選中選擇支持特朗普，支持度大幅領放其他黨內初選候選人。

特朗普被控37項罪名 誓言定罪不退選 批訴訟邪惡（第二版） 【下一頁】

CBS新聞及民調機構YouGov的最新調查發現，61%共和黨支持者可能在初選中投票予特朗普，次席﹑佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的支持度僅為23%，特朗普在黨內支持度明顯領前。

非裔參議員斯科特（Tim Scott）及前副總統彭斯（Mike Pence）分別僅得4%支持度，前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）甚至只有3%支持度。

特朗普「擁吻」抗疫專家福西照 疑用AI生成 【下一頁】

支持特朗普的61%受訪共和黨支持者表示，刑事起訴不影響他們支持特朗普。若特朗普最終被定罪，8成共和黨潛在選民指他應該可以繼續成為總統。

ABC新聞與美國研究公司IPSOS周日（11日）公布的最新調查亦發現，多達47%受訪美國民眾認為，刑事起訴特朗普屬政治檢控。但48%受訪者相信，特朗普應該要面臨起訴。

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責任編輯：吳漢培

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