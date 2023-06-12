【5G普及】香港電訊光纖網絡接達南丫島　村民6月底首嘗高速家居光纖上網

▲ 除資助計劃涵蓋的村落外，香港電訊也會將網絡接達至島上其他鄉村，預計年底前，服務可接達島上19條鄉村。（香港電訊）

香港電訊早前獲政府「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」資助，興建光纖網絡，連接包括南丫島在內等離島的鄉村。該公司宣布連接南丫島光纖網絡的工程已完工，村民將最快在6月底首次在家中體驗高速寬頻服務。

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在光纖網絡接達前，南丫島居民最高上網下載速度規格只達30Mbps，而香港電訊在南丫島興建10G對稱無源光纖網絡（XGS-PON）後，約4成住戶在本月底將可選用高達10Gbps上下傳對等的高速寬頻，支援Now TV 4K節目播放、其他OTT服務及各種智能家居物聯網（IoT）設備。

除資助計劃涵蓋的村落外，香港電訊也會將網絡接達至島上其他鄉村，預計年底前，服務可接達島上19條鄉村。該公司表示，網絡基礎設施將有助提升5G流動服務在南丫島的覆蓋，惠及村民及郊遊人士，推動香港智慧城市發展。

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南丫島北投鄉事委員會主席温揚堅表示：「網絡使用在日常生活中不可缺少。穩定及高速的寬頻服務令居民毋需再受網絡緩慢問題困擾，提升工作和學習效率。同時帶動南丫島的經濟，令租務市場活躍起來。」

責任編輯：陳卓賢

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