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【泰國水果】泰國商務部與唯港薈合作　推泰國水果自助餐

商業 12:09 2023/06/12

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唯港薈與泰國商務部國際貿易促進局（DITP HK）攜手呈獻「泰國水果節@The Market」，於酒店提供11款泰國直送水果，供應期由2023年6月9日至7月9日。

【商場動態】港鐵大圍站上蓋新地標　65萬平方呎商場即將開業

唯港薈行政總廚何維城 (Danny) 挑選了的11款泰國水果，包括泰國紅鑽芒果、青芒果、龍眼、紅毛丹、火龍果、菠蘿、蓮霧、大樹菠蘿、柚子、蜜瓜和西瓜，製作一系列由前菜到甜點的泰國菜式，於活動期間在自助餐桌上供應。

唯港薈行政總廚Danny表示，他們非常期待於是次「泰國水果節@The Market」中為食客帶來地道而且豐富的泰國飲食文化，希望讓客人可以享受到難忘的泰式美食體驗。精選菜式包括：烤牛肉山竹沙律、香辣金柚芒果沙律、泰式咖喱豬肉紅毛丹、大樹菠蘿糯米飯、泰式酸甜芒果魚等等。

泰國駐港商務專員及領事、暨DITP HK董事Mrs. Chanunpat Pisanapipong（上圖中）稱，透過是次與唯港薈The Market的合作，他們成功展示了泰國水果的多樣性及風味。「我們希望透過是次推廣，能啟發更多人發掘泰國豐富而且獨特的美食文化。」

【透心涼】青年每周光顧5次　茶飲店冀夏日復生意9成

攝影、責任編輯：歐陽佩

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