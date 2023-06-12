▲ 【區塊鏈】中銀國際首次發行2億人幣區塊鏈數字化結構票據 瑞銀發起並發售予香港客戶

中銀國際首次成功發行2億元人民幣全數字化結構性票據，成為第一家在港發行區塊鏈數字化證券的中資金融機構，該產品由瑞銀負責發起，並面向其亞太區客戶銷售。

瑞銀曾於 2022 年 12 月成功發售 5,000 萬美元區塊鏈數字化固定利率票據，根據英國和瑞士法律設立，且在許可區塊鏈上進行了數字化。

雙方在發行本次區塊鏈數字化票據時，在適用法律與區塊鏈種類方面都做了新的嘗試。此發行是在亞太地區第一次根據香港和瑞士法律設立，第一次在公共以太坊區塊鏈上進行區塊鏈數字化，並成功將受規管證券引入公共區塊鏈。

中銀國際副執行總裁王穎表示，中銀國際非常高興走在科技金融、數字金融的創新前沿，該行與瑞銀集團攜手合作，引領數字化資產市場及產品的簡化應用，發展專為亞太區客戶特定設計的區塊鏈數字化結構性產品。

瑞銀集團MTN交易環球主管Aurelian Troendle表示動欣然就有關交易與中銀國際攜手合作，將結構化產品引進公用區塊鏈網絡，滿足亞太區客戶對全面受規管數碼資產產品日益增加的興趣，使用區塊鏈技術可大幅提升效率，有利高頻發行活動，最終將為投資者帶來優勢。

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記者：李哲毅