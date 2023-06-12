【機迷福音】Nvidia GeForce Now服務　將引入微軟PC Game Pass遊戲

▲ PC Game Pass的目錄將能夠在GeForce Now的任何設備上播放，包括低規格的PC、Mac、Chromebook、移動設備、電視等。（Nvidia）

微軟（Microsoft）早前和Nvidia達成一項為期10年的協議，將Xbox PC遊戲授權給Nvidia旗下串流服務平台GeForce Now。微軟宣布進一步落實該計畫，將於未來數月內通過Nvidia GeForce Now，向用戶提供PC Game Pass遊戲。

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Xbox創作者體驗部主管Sarah Bond表示，PC Game Pass的目錄將能夠在GeForce Now的任何設備上播放，包括低規格的PC、Mac、Chromebook、移動設備、電視等。

但他也提到，GeForce Now會員將能夠「從遊戲庫中暢玩精選的PC Game Pass遊戲」，這意味遊戲庫中的目錄只包括部分遊戲。

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外媒《The Verge》則指出，如PC Game Pass用戶希望體驗更長時間和更高質量的串流遊戲，可考慮升級到GeForce Now的RTX 4080 套餐；因經過測試， RTX 4080的性能優勝於Xbox本身的雲端遊戲產品。

責任編輯：陳卓賢

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