【內房危機】高盛：預計內房市場未來數年僅「L型」 發展　政府冀經濟減少對房地產依賴

▲ 【內房危機】高盛：預計內房市場未來數年「L型」 發展

高盛發表報告，預計內地房地產市場將在未來數年出現「L型」發展，因中國政府展現決心不將房地產行業用作短期刺激工具，而是希望減少經濟對該行業的依賴。

該行又預期，今年內房對經濟影響較去年少，料只拖低今年中國GDP 1個百分點，而去年則拉低2.2個百分點。

以Wang Lisheng為首的高盛分析師表示，面對中國人口需求下降、政策重心轉向支持具有戰略意義的重要行業，以及住房負擔能力減弱，預計將出現多年放緩。該行又相信內地首要處理多年放緩問題，而非推動樓市上升周期，並同時不預期重演2015年至2108年的 棚戶區改造計劃。

對於有傳中國正制定一攬子新措施來支持房地產市場，並最快6月出台，該行認為，中國預料將對新購房者和換屋族放寬信貸，進一步降低抵押貸款利率和首付比例，並進一步放寬購房限制。

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編輯：姚卓然