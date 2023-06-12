  • 31°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】高盛：預計內房市場未來數年僅「L型」 發展　政府冀經濟減少對房地產依賴

股市 11:33 2023/06/12

分享：

分享：

【內房危機】高盛：預計內房市場未來數年「L型」 發展

高盛發表報告，預計內地房地產市場將在未來數年出現「L型」發展，因中國政府展現決心不將房地產行業用作短期刺激工具，而是希望減少經濟對該行業的依賴。

該行又預期，今年內房對經濟影響較去年少，料只拖低今年中國GDP 1個百分點，而去年則拉低2.2個百分點。

以Wang Lisheng為首的高盛分析師表示，面對中國人口需求下降、政策重心轉向支持具有戰略意義的重要行業，以及住房負擔能力減弱，預計將出現多年放緩。該行又相信內地首要處理多年放緩問題，而非推動樓市上升周期，並同時不預期重演2015年至2108年的棚戶區改造計劃。

對於有傳中國正制定一攬子新措施來支持房地產市場，並最快6月出台，該行認為，中國預料將對新購房者和換屋族放寬信貸，進一步降低抵押貸款利率和首付比例，並進一步放寬購房限制。

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

開市追揸沽
【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？  美團、網易績後部署

相關文章：

【內房】證券日報：政策寬鬆預期強化　預計房地產業6月或迎新政策出台

【大行報告｜内房】標普：內房股價過低面臨退市風險　勢減少其債務重組選項

【中國救市】內地擬推一籃子新措施撐房地產市場　包括降低大城市部分非核心地區首付

編輯：姚卓然

地產 經濟衰退 內地物業 中國市場 經濟 中國 人口
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【比亞迪1211】比亞迪多間香港陳列室被人淋潑紅油　元朗店更遭撞閘　即睇香港總代理最新回應（第二版）

下一篇文章

【寬頻網絡】香港電訊光纖網絡鋪入南丫島、網速升達10Gbps　月內4成島民可光纖上網、年底前接入19鄉村
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞信CEO：星期一將為瑞信的歷史劃上終止符　亦是一個新篇章的開始
【瑞信危機】瑞信CEO：星期一將為瑞信的歷史劃上終止符　亦是一個新篇章的開始
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
【聯繫匯率】雷鼎鳴：港元美元聯繫匯率問題將愈來愈大
【美國加息】美國本輪加息已完結？　周二公布CPI、周四公布議息結果
【美國加息】美國本輪加息已完結？　周二公布CPI、周四公布議息結果
【港股市況】蔚來績後升4%　九毛九挫14%　恒指半日跌110點（不斷更新）
【港股市況】蔚來績後升4%　九毛九挫14%　恒指半日跌110點（不斷更新）
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【港元定存】富邦突推新港元定存　3個月賺息料逾萬元
【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空
【傳奇大鱷】92歲索羅斯交棒37歲兒子、掌握250億美元金融帝國　金融履歷豐富哥哥意外落空
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款