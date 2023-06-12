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【寬頻網絡】香港電訊光纖網絡鋪入南丫島、網速升達10Gbps　月內4成島民可光纖上網、年底前接入19鄉村

股市 11:20 2023/06/12

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【寬頻網絡】香港電訊光纖網絡鋪入南丫島、網速升達「10Gbps」　月內4成島民可光纖上網、年底前接入19鄉村

香港電訊 （06823） 表示，繼興建連接南丫島光纖網絡工程完工後，會將網絡陸續接達島上各鄉村，令村民首次可以安坐家中享受更高速的寬頻服務，預計年底前光纖網絡能覆蓋島上19條鄉村。

香港電訊早前獲政府的「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」資助，興建光纖網絡，連接包括南丫島在內等離島的鄉村。

香港電訊稱，在光纖網絡接達前，南丫島居民最高上網下載速度規格只達30Mbps，而香港電訊10G對稱無源光纖網絡（XGS-PON）接入後，約4成住戶在本月底將可選用高達10Gbps上下傳對等的高速寬頻，網絡基礎設施同時有助提升5G流動服務在南丫島的覆蓋，可惠及村民及郊遊人士。

香港電訊集團董事總經理許漢卿，很高興在政府的支持下，將光纖延伸至南丫島等離島，令光纖寬頻和5G網絡在遍遠地區更為普及，滿足島上居民的日常上網和娛樂需要 ，香港電訊會繼續擴大網絡覆蓋，推動香港智慧城市發展。

南丫島北投鄉事委員會主席温揚堅表示，穩定及高速的寬頻服務令居民毋需再受網絡緩慢問題困擾，提升工作和學習效率，同時帶動南丫島的經濟，令租務市場活躍起來。

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