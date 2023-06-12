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碧咸夫婦攜幼子和女兒遊日 太太執扇與藝伎合照

環球社會熱點 11:19 2023/06/12

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前英超巨星碧咸（David Beckham）攜家人到日本遊玩，太太維多利亞（Victoria Beckham）在社交平台Instagram貼出相片。當中包括幾張家人和藝伎的合照，及維多利亞手執日本傳統紙扇，和藝伎的單獨合照。

美斯轉會帶動北美足球票價急增 首戰傳升逾10倍 【下一頁】

碧咸夫婦和現年18歲的幼子Cruz，及11歲女兒Harper一同到日本旅遊。在維多利亞貼出的相片中，碧咸身穿一件白色上衣和卡其色長褲，笑容燦爛。而維多利亞則身穿黑色長袖上衣，並配以精緻的耳環。Harper則身穿一條粉紅色連衣裙。

    點擊圖片放大
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維多利亞亦貼出家人在日本遊玩的相片，從中可見他們曾到訪金閣寺和品嘗拉麵。Harper、Cruz以及碧咸純熟地使用筷子。

碧咸49歲生日 維多利亞貼老公性感照放閃 【下一頁】

維多利亞在帖文中表示，在當地曾經和出色的人見面，了解日本文化和傳統，再度到訪日本感到不可思議，感謝眾人令他們一家感到備受歡迎。碧咸亦轉發帖文指，很高興時隔很久後再度到訪日本，和家人一同學習當地文化和品嘗美食。

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責任編輯：李俊儀

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