【透心涼】青年每周光顧5次　茶飲店冀夏日復生意9成

▲ 香港的夏天十分悶熱，不少人都會買杯凍飲消暑，故茶飲店都期望夏天銷量會上升。（陳國峰攝）

夏日炎炎，街上不少市民都愛手執一杯凍飲消暑，茶飲店疫下銷量大跌，隨著夏季來臨，現紛紛推出新產品如果味茶飲及茶味雪糕等衝銷量，期望生意額能回復至疫前9成。十多歲的年輕人都表示，夏天會多光顧茶飲店，飲後會覺得更醒神。

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17歲學生Max Qiu（下圖）喜歡喝珍珠奶茶，平均每月飲2次，每次消費30至40元，「我喜歡珍奶的甜味，平時去便利店都是買豆奶或咖啡，愛飲有味道的飲料」，他較少考慮飲料是否健康，夏天來臨，Max覺得飲凍飲更舒服，光顧茶飲店的次數會增至每周1次。

16歲學生Kristen Chan（下圖）大概每月光顧1次茶飲店，珍珠奶茶、咖啡和果茶都喜歡，每次約花費20至50元。「下課後感覺很累，想喝甜飲」，夏天來到，天氣熱多流汗，她認為飲茶會更精神，故會將光顧次數增至每月2至3次。

16歲學生Cindy Zhuo（下圖）覺得飲珍珠奶茶會令她心情放鬆，最高峰時期每周會飲4至5次，每次消費約30多元，「看是甚麼茶飲店吧，有些是珍奶好味，有些是果茶好飲」，雖然會點少甜、少冰，但她仍怕影響健康，現時已減少飲用。「我的體質在夏天較熱氣，不想喝甜，反而會多喝水，所以現在每周只飲0至1次珍奶就夠。」

推花茶雪糕衝高銷量

今年1月開業的茶飲店「活在茶下」，母公司是在本港有35年歷史的「福茗堂茶莊」，近10年茶飲店興起，令老闆萌生開店念頭，「但他不想賣珍珠奶茶又或糖水等飲料，而是希望以茶為主調。」福茗堂總經理薜詠君（Ann）說。

品牌與生產力促進局合作推出了智能泡茶機，半小時就可以泡出13.5升的茶底，相當於70杯茶，而且每杯品質一致，有了這茶底，就可以再加其他材料，例如是燕麥奶、蜜糖又或肉桂和香草等，口味更多元化。「如果將茶葉變成茶飲，就可以更生活化。」例如是OL一族，她們追求少糖、健康，可能不愛咖啡，卻想飲「有味水」，這就是很大的潛在客源。

開業只短短數月，Ann說活在茶下的知名度還不足夠，1月銷量只及預期的5成，疫後通關每月均有增長，「由1月至4月，銷量升了1倍。」他們對夏天的銷情感到樂觀，將會推出更多新產品應市，例如是茉莉花茶軟雪糕，希望能再衝高銷量。

老茶莊配方大變身

「不要對我尖叫，日常茶間，」屬台灣品牌，負責人陳小姐說揀選這品牌2018年來港，是因為喜歡「茶間（Pantry）」這概念，給人輕鬆放空的感覺，很適合生活繁忙的香港人，「我們以老茶莊配方加入其他元素，大部分茶飲都是100卡路里以下，使用原糖取代果糖，減少對身體的負擔。」

現時品牌於本港有7間分店，疫情期間生意曾大降5成，品牌於是與中醫合作，推出蜂蜜菊花普洱等保健類產品（具疏肝潤喉功效），提升銷量，「上年紀的顧客及內地旅客尤其喜歡這類飲品，是戲曲中心分店的最暢銷項目。」

現時品牌的生意額只及疫前7至8成，「最難捱是去年9月通關後，很多人移民、旅行，生意額下跌了4成，我們流失了顧客，也不夠人手，要縮短營業時間。」隨著夏季來臨，陳小姐表示會推出一系列開心產品，包括鳳梨和火龍果茶飲，她預計夏季銷量會增加1成，生意額將達致疫前的9成。

加入本地元素增親切感

茶墨位於尖沙咀某商場內，設有座位，飲品之外還提供茶味甜品和雪糕等，聯合創辦人莫庭偉（Terry）強調他們是本土品牌，「例如我們會用麻糬代替台式的珍珠，吃起來感覺像湯丸，更加本地化。」Terry表示上年尾至今年初是最艱苦經營的時間，生意大跌了5至6成，「我們位處商場內，客人較少專程上來光顧，而是靠旁邊的餐廳客人帶動」，不過疫後不少餐廳結業，連帶他們亦受影響。

為了增加銷量，品牌計劃推出會員制度、蛋糕優惠，聯乘設計品牌推出產品，以及與商場商討帶動人流的宣傳計劃等。隨著夏天來臨，Terry期望生意額能回升至疫前的7至8成，「今年的茶飲市道相信都偏向慘淡，因為茶飲並非必需品，內地旅客來港會光顧茶餐廳，但不是茶飲店」，他表示會在年尾審視茶墨及其他行家的生意數據，才決定是否開新分店。

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本報記者：歐陽佩

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