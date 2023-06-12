▲ 【蔚來9866】蔚來全部車型起售價減3萬人幣 取消終身免費換電

內地電動車價格戰持續，蔚來 （09866） （美：NIO）宣布全部車型起售價減3萬元（人民幣，下同），新購車首任車主用車權益調整為整車6年或15萬公里質保等；免費換電補能不再作為標準用車權益，新用戶可靈活選擇在家充電或到充換電站付費補能，蔚來此後將推出靈活的充換電服務套餐。

蔚來創始人、董事長、CEO李斌在網上平台表示，這次調整內部討論了很久，聽取了部分用戶的意見和建議。要考慮的方方面面實在是太多了，「到今天三點還在反覆推敲」，現在是最合適的發佈時機，肯定還有考慮不周的地方，沒法做到每個人都滿意。

已經提車的用戶，包括終身免費換電在內的首任車主用車權益保持不變；在購買蔚來新車時，用戶可選擇將原車的用車權益轉移到新車，或者選擇放棄其用車權益從而抵扣3萬元至5萬元的購車款。蔚來現有用戶超33萬，意味蔚來將為此項政策付出超百億補貼。

以往蔚來在車價內包含了像終身免費換電這樣的權益，以形成更高的溢價，不過今次將免費換電權益從車價中剝離來實現降價，相當於降低智能電動汽車的入門標準。

有內媒指，權益調整後，蔚來得以進入更廣泛的價格區間市場，起售價格下探至23萬元左右，或對理想 （02015） （美：LI）、Tesla（美：TSLA）等品牌構成壓力。

【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

相關文章：

【蔚來9866】蔚來高開逾4% 李斌料全新ES6於7月交付萬輛

【電動車】蔚來升級ES6車型但同時降價 即日開始交付新車

編輯：李哲毅