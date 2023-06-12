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【蔚來股價9866】蔚來升5%、全部車型起售價減3萬人幣　取消終身免費換電

股市 19:32 2023/06/12

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【蔚來9866】蔚來全部車型起售價減3萬人幣　取消終身免費換電

內地電動車價格戰持續，蔚來 （09866） （美：NIO）宣布全部車型起售價減3萬元（人民幣，下同），新購車首任車主用車權益調整為整車6年或15萬公里質保等；免費換電補能不再作為標準用車權益，新用戶可靈活選擇在家充電或到充換電站付費補能，蔚來此後將推出靈活的充換電服務套餐。

蔚來全日升4.7%，收報63.15元，全日成交1.5億元。雖然首季業績欠佳，但市場預期6月交付量回升至萬輛以上，帶動股價上揚。

券商普遍下調蔚來目標價：
大摩 維持92元
麥格理 93→78
星展 130→94.5
晨星 120→108
交銀國際 維持66.6元
富瑞 52.74元
花旗 102.7→88.4
Bernstein 86→63
滙豐 126→93

蔚來創始人、董事長、CEO李斌在網上平台表示，這次調整內部討論了很久，聽取了部分用戶的意見和建議。要考慮的方方面面實在是太多了，「到今天三點還在反覆推敲」，現在是最合適的發佈時機，肯定還有考慮不周的地方，沒法做到每個人都滿意。

已經提車的用戶，包括終身免費換電在內的首任車主用車權益保持不變；在購買蔚來新車時，用戶可選擇將原車的用車權益轉移到新車，或者選擇放棄其用車權益從而抵扣3萬元至5萬元的購車款。蔚來現有用戶超33萬，意味蔚來將為此項政策付出超百億補貼。

以往蔚來在車價內包含了像終身免費換電這樣的權益，以形成更高的溢價，不過今次將免費換電權益從車價中剝離來實現降價，相當於降低智能電動汽車的入門標準。

另外，有意見指蔚來付費換電價格對比超級充電來說太貴，蔚來副總裁沈斐微博回應指，價格會快速調整，並將換電按次收一筆固定費用，同時按度收電費。他指，「（剔除免費換電權益）可以說是降價，也可以定義為權益調整。把換電服務獨立出來，回歸能源服務的屬性，是更合理的。

有內媒指，權益調整後，蔚來得以進入更廣泛的價格區間市場，起售價格下探至23萬元左右，或對理想 （02015） （美：LI）、Tesla（美：TSLA）等品牌構成壓力。

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編輯：李哲毅

汽車 港股 美股 蔚來－SW（09866） 蔚來（美：NIO） 電動車 Tesla
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